Năm vừa qua được xem là năm bùng nổ của thị trường xe điện, vì vậy Tết Bính Ngọ 2026 dự báo lượng xe điện tham gia giao thông tăng sẽ đột biến trên các tuyến cao tốc huyết mạch. Tuy nhiên, khác với xe động cơ đốt trong, hiệu suất của xe điện chịu ảnh hưởng lớn bởi cách vận hành và điều kiện môi trường.

Thế nên, những chuyến du xuân xuyên Việt hay về quê ăn Tết luôn là thách thức lớn với người dùng ô tô điện. Vì vậy, để có một hành trình du xuân trọn vẹn, các tài xế cần nằm lòng những nguyên tắc mang tính "sống còn" dưới đây.

"Nằm lòng" bản đồ trạm sạc và quy tắc 20-80%

Hạ tầng trạm sạc tại Việt Nam đã phủ khá rộng, đặc biệt với mạng lưới của V-Green và các đơn vị thứ ba. Tuy nhiên, tình trạng quá tải tại các trạm dừng nghỉ cao tốc dịp Tết là điều khó tránh khỏi.

Hãy lên kế hoạch dừng nghỉ để sạc pin khi dung lượng pin còn khoảng 30-40%. Ảnh: Octa Energy

Dựa trên kinh nghiệm của nhiều chủ xe điện, tuyệt đối không để pin tụt dưới 20% mới bắt đầu tìm trạm sạc. Hãy lên kế hoạch dừng nghỉ sạc pin khi dung lượng còn khoảng 30-40%.

Khi sạc tại các trụ sạc công cộng, đông xe, chỉ nên sạc điện đến ngưỡng 80% rồi tiếp tục di chuyển. Tốc độ sạc từ 80% lên 100% thường rất chậm để bảo vệ pin, việc chờ đợi lúc này vừa lãng phí thời gian vừa gây ùn tắc cho người đến sau. Đi tiếp sớm 10–15 phút đôi khi lại tiết kiệm hàng giờ chờ đợi.

Tận dụng tối đa tính năng phanh tái sinh

Tắc đường ngày Tết vốn là ác mộng với xe xăng, nhưng lại là lợi thế của xe điện nếu tài xế biết tận dụng tính năng phanh tái sinh. Thay vì rà phanh liên tục như xe xăng, hãy cài đặt mức thu hồi năng lượng cao nhất hoặc sử dụng chế độ lái một bàn đạp nếu có.

Việc dùng tính năng phanh tái sinh giúp xe điện có thể tăng thêm từ 10-15% quãng đường di chuyển. Ảnh: VinFast

Khi kích hoạt tính năng này, chỉ cần nhả chân ga, động cơ điện sẽ đảo chiều thành máy phát, ghìm tốc độ xe và sạc ngược điện vào pin. Trong điều kiện đô thị hoặc đường đông, kỹ thuật này có thể giúp tăng thêm 10-15% quãng đường di chuyển nhờ tận dụng năng lượng dư thừa, đồng thời giảm mệt mỏi đáng kể cho người lái.

Duy trì vận tốc "vàng" 90 km/h

Xe điện tăng tốc và đạt tốc độ cao rất nhanh nên không ít tài xế thích lái xe điện ở tốc độ cao. Thế nhưng, lực cản không khí là "kẻ thù" lớn nhất của pin. Theo công ty dữ liệu Geotab của Canada, các thử nghiệm đã chỉ ra nếu tài xế đi đều ga ở dải tốc độ 90 km/h, xe điện sẽ tiết kiệm pin hơn khoảng 25% so với việc cố chạy 120 km/h.

Chạy ở tốc độ dưới 90 km/h sẽ giúp xe điện tiết kiệm pin hơn khoảng 25% so với việc cố chạy 120 km/h. Ảnh: Mercedes-Benz

Bên cạnh đó, việc sử dụng tính năng kiểm soát hành trình giúp xe duy trì ga mượt, tránh thốc ga đột ngột vốn là nguyên nhân làm pin tụt nhanh mà nhiều tài xế mới không để ý. Ngoài ra, kỹ thuật "núp gió" sau các xe gầm cao hoặc xe tải lớn nhưng vẫn đảm bảo khoảng cách an toàn có thể giảm đáng kể lực cản gió, giúp tiết kiệm tới 5-10% pin trên chặng đường dài.

Sưởi ấm cục bộ thay vì toàn bộ

Với cái lạnh của Tết miền Bắc, việc sử dụng hệ thống sưởi trên xe điện sẽ rất "ngốn pin" vì không tận dụng nhiệt dư từ động cơ như xe xăng. Các chuyên gia xe điện khuyến cáo chỉ sử dụng hệ thống làm mát, sưởi ấm khi xe đang cắm sạc tại nhà. Hãy làm điều này trước khi xe chuẩn bị khởi hành.

Sưởi ấm bằng bật sấy ghế và sấy vô lăng giúp tiết kiệm pin hơn so với bật hệ thống sưởi của xe điện. Ảnh: Scott Thompson

Khi lên xe, thay vì bật điều hòa nóng ở mức cao, hãy tận dụng sưởi ghế và sưởi vô lăng nếu xe được trang bị. Việc sưởi ấm tiếp xúc trực tiếp tới cơ thể hiệu quả hơn nhiều và tiêu tốn ít năng lượng hơn là cố gắng làm nóng cả một khoang lái rộng lớn.

Kiểm soát áp suất lốp và tải trọng

Những chuyến xe về quê ăn Tết hoặc du xuân thường chở khá nhiều đồ đạc, hành lý. Lốp xe non hơi kết hợp với tải trọng nặng của xe điện làm tăng diện tích tiếp xúc mặt đường, khiến ma sát lăn lớn hơn và động cơ điện sẽ phải tốn nhiều sức kéo hơn, từ đó mức tiêu hao điện tăng rất rõ.

Áp suất lốp thấp ảnh hưởng lớn đến quãng đường di chuyển của xe điện. Ảnh: Wind Works

Thực tế, lốp xe điện được thiết kế giảm lực cản lăn, nhưng chỉ phát huy hiệu quả khi bơm đúng áp suất khuyến nghị. Giữ đúng áp suất lốp có thể giúp xe có thể đi thêm được vài chục km quý giá cho mỗi lần sạc đầy. Trước chuyến đi xa, kiểm tra lốp giờ đây là việc bắt buộc, không phải khuyến khích.

