Giá xăng dầu liên tục biến động khiến câu chuyện tiết kiệm nhiên liệu trở thành mối quan tâm thường trực của người dùng ô tô. Trên thực tế, không cần đến những công nghệ đắt tiền giúp tiết kiệm nhiên liệu hay thiết bị bổ trợ phức tạp, nhiều mẹo nhỏ trong quá trình vận hành có thể giúp chiếc xe giảm tiêu hao tới 15-20%, nhưng lại bị cánh tài xế bỏ qua.

Những lưu ý nhỏ trong quá trình vận hành sẽ giúp xe tiết kiệm nhiên liệu đáng kể. Ảnh: Hoàng Hiệp

Dưới đây là 5 thói quen lái xe có thể giúp tiết kiệm nhiên liệu đáng kể:

1. Chạy đều ga, không chạy nhanh phanh gấp

Theo các kỹ sư vận hành, mức tiêu thụ nhiên liệu tăng mạnh đến 200-300% mỗi khi xe phải tăng tốc đột ngột hoặc phanh gấp. Nhiều tài xế ở đô thị có thói quen “nhấp ga - rà phanh” liên tục, khiến động cơ phải liên tục bù công suất, lượng nhiên liệu lớn bị đốt cháy không cần thiết.

Các chuyên gia cho rằng, chỉ từ việc giữ tốc độ ổn định, hạn chế "chạy nhanh phanh gấp" có thể giảm tới 10% mức tiêu thụ nhiên liệu trong môi trường đường hỗn hợp.

Không chỉ tiết kiệm nhiên liệu, thói quen lái xe từ tốn còn giúp các bộ phận như động cơ, phanh, hộp số, khung gầm và lốp "nhàn” hơn, giảm mài mòn và hạn chế hỏng vặt. Về lâu dài, xe bền bỉ hơn và chủ xe cũng giảm đáng kể chi phí bảo dưỡng.

2. Giữ áp suất lốp đúng chuẩn

Lốp non hơi là một trong những nguyên nhân làm xe "ăn xăng” nhiều nhất mà tài xế Việt ít khi kiểm tra thường xuyên. Khi lốp thiếu áp suất, diện tích tiếp xúc mặt đường tăng, khiến lực cản lăn lớn hơn và động cơ phải “gánh” thêm tải.

Theo nghiên cứu, với mỗi 1% lốp xe non hơi so với tiêu chuẩn sẽ làm tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn 0,3%. Như vậy, một bộ lốp dù chỉ thiếu 10-15% áp suất có thể khiến xe phải "gánh" thêm 3-5% nhiên liệu.

Dù vậy, bơm lốp quá căng lại phản tác dụng: xe bị xóc, lốp mòn lệch và độ bám đường giảm rõ rệt. Vì thế, tài xế nên kiểm tra áp suất lốp định kỳ khoảng hai tuần một lần hoặc trước mỗi chuyến đi dài. Tốt nhất, nên trang bị thêm bộ cảm biến áp suất lốp để luôn chủ động và an toàn hơn.

Với mỗi 1% lốp non hơi so với tiêu chuẩn sẽ làm tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn 0,3%. Ảnh: Hoàng Hiệp

3. Giảm tải trọng, bỏ đồ đạc không cần thiết ra khỏi xe

Nhiều chủ xe thường để "núi" đồ đạc trong cốp và khoang lái, không ít trong số đó là những thứ không thực sự cần thiết. Theo tính toán, mỗi 50kg tải trọng tăng thêm có thể làm mức tiêu thụ nhiên liệu tăng khoảng 2-3%. Điều này càng rõ rệt đối với các dòng xe dung tích nhỏ sử dụng trong đô thị.

Không chỉ đồ vật trong xe, một số tài xế còn lắp thêm cản, thùng mui cùng nhiều phụ kiện trang trí làm tăng lực cản gió. Trên tốc độ cao, lực cản khí động tăng theo cấp số nhân, khiến động cơ phải hoạt động mạnh hơn. Do đó, loại bỏ những phụ kiện không cần thiết và dọn gọn cốp xe có thể giúp người dùng tiết kiệm nhiên liệu rõ rệt mà vẫn không ảnh hưởng đến trải nghiệm vận hành.

4. Sử dụng điều hòa hợp lý

Điều hòa chính là "kẻ ngốn nhiên liệu thầm lặng” trên ô tô, nhất là khi xe di chuyển chậm trong nội đô vào mùa nóng. Mở điều hòa ở mức quá lạnh hoặc bật chế độ lấy gió ngoài khi đường bụi bẩn khiến hệ thống phải làm việc liên tục, tiêu hao thêm nhiên liệu.

Các chuyên gia khuyến nghị nên để nhiệt độ tối ưu khoảng 24-26 độ C; hạn chế bật "max" lạnh khi mới vào xe mùa nóng, thay vào đó nên mở cửa để xe được làm mát tự nhiên rồi mới bật điều hoà; ưu tiên chế độ lấy gió trong, nhất là khi đường bụi, nóng hoặc tắc đường, thường xuyên vệ sinh điều hoà, lọc gió để hệ thống làm việc tối ưu, tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Sử dụng chế độ lái hợp lý có thể giảm được 10% chi phí nhiên liệu. Ảnh: Carscoops

5. Ưu tiên sử dụng chế độ Eco, Cruise Control trên xe

Nhiều dòng xe đời mới hiện nay được trang bị các chế độ lái khác nhau, trong đó có chế độ tiết kiệm thường được gọi là Eco. Ở chế độ này, xe được tinh chỉnh hộp số và bướm ga, giúp xe chạy mượt và tiết kiệm hơn trong điều kiện đường phố lên đến 5-10%, giúp người dùng tiết kiệm chi phí nhiên liệu đáng kể.

Ngoài ra, việc kích hoạt tính năng kiểm soát hành trình (Cruise Control) ở những đoạn đường thoáng sẽ giúp xe duy trì tốc độ đều, hạn chế can thiệp của người lái và giảm tiêu hao nhiên liệu. Đây là thói quen đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ nhất khi lái xe đường dài.

Ngoài 5 lưu ý kể trên, các chuyên gia về kỹ thuật ô tô cho rằng, muốn xe tiết kiệm nhiên liệu ổn định, cách đơn giản nhất vẫn là bảo dưỡng đúng hạn và giữ động cơ ở trạng thái tối ưu.

Một chiếc xe sạch buồng đốt, lọc gió thông thoáng, bugi tốt, dầu máy đúng chuẩn sẽ “ăn” ít xăng hơn nhiều so với xe bị bỏ quên lâu ngày không chăm sóc. Kết hợp cùng thói quen lái xe hợp lý, chủ xe không chỉ giảm chi phí nhiên liệu mà còn kéo dài tuổi thọ xe và vận hành an toàn hơn.

