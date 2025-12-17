Bà Zhong Wenyu, tròn 100 tuổi vào tháng 9 vừa qua, được nhiều người chú ý bởi lối sống năng động, tinh thần lạc quan và thói quen ăn uống khác hẳn hình dung quen thuộc về người cao tuổi.

Sinh ra và lớn lên tại Trùng Khánh, bà Zhong trải qua nhiều năm tháng khó khăn. Con gái bà chia sẻ: “Mẹ tôi đã chứng kiến Trung Quốc thay đổi qua từng giai đoạn. Bà thường nói rằng cuộc sống ngày nay hạnh phúc hơn nhiều trước kia, vì vậy không nên than phiền”.

Theo Xinmin Evening News, bà Zhong không tuân theo chế độ ăn nhạt như nhiều người già khác. Ngược lại, bà yêu thích những món có hương vị đậm, thậm chí là các loại đồ uống và món ăn hiện đại như trà sữa, nước ngọt, cà phê hay kem. Dù không còn răng, bà vẫn ăn uống ngon miệng, từ các món truyền thống đến đồ ăn nhanh.

Bà Zhong Wenyu không còn răng nhưng vẫn thích thưởng thức nhiều món ăn. Ảnh: Douyin

Ngoài chỉ số đường huyết và huyết áp cần theo dõi, các chỉ số sức khỏe khác của bà Zhong đều bình thường. Gia đình hiện điều chỉnh các loại đồ uống của bà sang không đường. “Ở tuổi này, mẹ tôi không cần phải kiêng khem quá mức. Chúng tôi để mẹ ăn những gì mẹ thích”, con gái bà Zhong nói, đồng thời cho biết cụ bà không bao giờ ăn quá no.

Bà Zhong bắt đầu được chú ý vào tháng 5, sau khi một đoạn video ghi lại cảnh bà ăn cua lan truyền trên mạng. Video do cháu gái bà, Xiaodan, đăng tải. Từ đầu năm nay, cô đã lập một tài khoản mạng xã hội để ghi lại cuộc sống hằng ngày của bà. Theo Xiaodan, bà của cô là người cá tính, có lối sống khác biệt so với phần lớn người cao tuổi nên cô muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đó. Việc các video nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng là điều cô không ngờ tới.

Sự nổi tiếng cũng kéo theo những ý kiến trái chiều. Trong khi nhiều người gọi bà Zhong là một “người già tràn đầy năng lượng”, số khác lại chỉ trích gia đình đang “khai thác” hình ảnh của bà. Trước những ý kiến này, Xiaodan khẳng định việc quay video không làm thay đổi cuộc sống thường ngày của bà. “Dù có quay hay không, bà tôi vẫn thích ăn uống như vậy. Đây là cuộc sống thật của bà”, cô nói.

Bên cạnh việc ăn uống ngon miệng, bí quyết sống thọ của bà Zhong còn là tinh thần tích cực và khả năng thích nghi với cuộc sống hiện đại. Bà thích chơi mạt chược, chơi game trên máy tính, xem phim truyền hình và các chương trình thời sự. Bà thường xuyên trao đổi, bàn luận về các vấn đề thời cuộc với con cháu.

Trong sinh hoạt hằng ngày, bà Zhong được nhận xét là người dễ gần và hòa thuận. Bà không phàn nàn về khuyết điểm của người khác mà chỉ nhắc đến những điểm tốt, luôn giữ thái độ lạc quan và hài lòng với cuộc sống.