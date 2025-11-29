Bà Inaxi Lasa, 101 tuổi, là một trong những gương mặt truyền cảm hứng trên mạng xã hội với hơn 130.000 người theo dõi ở TikTok và Instagram. Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ là ở tuổi hơn một thế kỷ, bà vẫn duy trì thói quen tập luyện 2 giờ mỗi ngày và chưa từng bỏ buổi nào kể từ khi bắt đầu tập gym ở tuổi 94.

Sinh năm 1924 tại một trang trại, bà Inaxi là người thứ 3 trong 5 chị em và mất cha khi mới 8 tuổi. Bà kết hôn với ông Gregorio ở tuổi 34. Hai người có một con trai năm nay 63 tuổi. Trong nhiều năm, vợ chồng bà làm việc đồng áng ở vùng nông thôn Beasain, gần Bilbao của Tây Ban Nha.

Theo Mirror, trong suốt cuộc đời dài và nhiều thử thách, bà Inaxi đã trải qua Thế chiến II, từng mắc ung thư vú, 2 lần gãy xương hông, phẫu thuật điều trị tăng nhãn áp và thoái hóa điểm vàng cũng như nhập viện vì Covid-19 khi 98 tuổi.

Bà Inaxi Lasa vẫn tập luyện đều đặn dù đã 101 tuổi. Ảnh: IL

Bà nói rằng mỗi ngày vẫn phải chiến đấu với bệnh thoái hóa khớp nhưng điều đó không ngăn bà duy trì việc rèn luyện. Mùa đông, bà thức dậy lúc 8h và đi bộ nếu trời không mưa, sau đó đến phòng gym tập trong 2 giờ. Khi mới bắt đầu, bà có hai huấn luyện viên cá nhân nhưng nay chỉ cần con trai hỗ trợ vì thị lực giảm sút. Theo bà, luyện tập là điều tốt nhất người cao tuổi có thể làm cho sức khỏe đồng thời là “loại thuốc tốt nhất cho sự trường thọ”.

Song song với vận động, chế độ ăn của bà Inaxi chủ yếu gồm rau củ tươi và thịt gia cầm từ địa phương. Bà cho biết gia đình sống ở vùng nông thôn nên có nhiều trái cây và rau, ít ăn đường và bột mì. Trước đây, họ từng ăn thịt bò nhưng hiện chủ yếu ăn thịt trắng. Khi được hỏi về thực phẩm giúp sống lâu, bà nói: “Tôi nghĩ là dầu ô liu và rau củ”. Theo bà, một lối sống năng động là quan trọng nhất nhưng dinh dưỡng cũng đóng vai trò không kém.

Bà Inaxi có chế độ ăn uống lành mạnh. Ảnh: IL

Việc trở thành hiện tượng trên mạng xã hội đến với bà Inaxi khá tình cờ. Bà và con trai ban đầu chỉ quay video cho vui thế nhưng những đoạn clip ghi lại quá trình tập luyện, sự lạc quan và nghị lực của bà đã nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Bà nói mình rất vui khi trở thành tấm gương truyền cảm hứng, điều mà nhiều người đã chia sẻ qua tin nhắn gửi cho bà.

Bà Inaxi cũng dành lời khuyên cho thế hệ trẻ. Bà cho rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống là phải có mục tiêu, dù nhỏ đến đâu. Theo bà, động lực để rời khỏi giường mỗi sáng và làm việc đến từ sự chủ động và khả năng vận động và phòng gym có thể duy trì điều đó. Bà nhấn mạnh rằng cuộc sống là một cuộc chiến không ngừng, đòi hỏi ý chí, sự kiên trì, khả năng tìm giải pháp trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng, dù việc này đôi khi không dễ dàng.

Các chuyên gia y tế cũng khẳng định lợi ích của vận động đối với người lớn tuổi. Tiến sĩ David Ezpeleta, Phó Chủ tịch Hội Thần kinh học Tây Ban Nha, cho biết hoạt động thể chất giúp cải thiện lưu thông máu não và hình thành các kết nối thần kinh mới, góp phần làm chậm các triệu chứng của bệnh thoái hóa thần kinh. Trong khi đó, nhà nghiên cứu Coral Sanfeliu thuộc Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha nhận định: “Các nghiên cứu dân số cho thấy tập thể dục làm giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân ở người từ 50 đến 70 tuổi”.