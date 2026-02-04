Trong giới sửa chữa ô tô, có một câu nói nửa đùa nửa thật là 'xe số sàn không sợ đường xấu, chỉ sợ thói quen lái xe xấu'. Và một trong những thói quen tai hại và phổ biến nhất chính là 'rà côn' liên tục khi xe đang chạy.

Lỗi phổ biến thường gặp đối với người mới lái xe số sàn là thường xuyên đặt chân lên bàn đạp côn. Ảnh minh họa

Đây là lỗi phổ biến, đặc biệt với người mới lái xe số sàn và cũng là nguyên nhân hàng đầu khiến bộ ly hợp (côn xe) xuống cấp nhanh chóng, kéo theo chi phí sửa chữa không hề rẻ.

Hậu quả khi có thói quen thường xuyên rà côn

Trên xe số sàn, bộ ly hợp có nhiệm vụ ngắt và nối dòng truyền động từ động cơ đến hộp số, rồi ra bánh xe. Cụm ly hợp gồm ba thành phần chính: đĩa ép, đĩa ly hợp và bạc đạn nhả côn.

Khi bạn đạp hết bàn đạp côn, bạc đạn sẽ đẩy đĩa ly hợp tách khỏi bánh đà, ngắt truyền động để sang số. Khi nhả côn đúng cách, các bề mặt ma sát ép chặt trở lại, truyền lực trọn vẹn từ động cơ.

Cụm ly hợp gồm ba thành phần chính: đĩa ép, đĩa ly hợp và bạc đạn nhả côn. Ảnh: Pavel Vatsura

Về bản chất, khi người lái đặt chân lên bàn đạp côn dù chỉ rất nhẹ, bộ ly hợp đã bắt đầu không còn ăn khớp hoàn toàn. Điều này khiến đĩa côn trượt nhẹ liên tục, sinh nhiệt cao và tăng tốc độ mài mòn.

Nếu hành động này lặp đi lặp lại trong thời gian dài, hệ thống ly hợp sẽ xuống cấp nhanh hơn rất nhiều so với thiết kế ban đầu.

Trên thực tế, người mới lái xe số sàn là nhóm dễ mắc thói quen rà côn nhất. Các chuyên gia sửa chữa ô tô cho biết nguyên nhân là vì họ thường sợ chết máy khi đi chậm, nhất là khi đi trong phố đông nên có xu hướng giữ chân trên bàn đạp côn để "phản ứng nhanh".

Một số khác lại nghĩ rằng đặt sẵn chân lên bàn đạp côn sẽ giúp sang số mượt hơn và chủ động sang số bất cứ lúc nào. Ngoài ra, việc chưa quen phối hợp côn, ga, số cũng là một nguyên nhân. Cuối cùng là do học lái xe theo thói quen truyền miệng, thiếu hướng dẫn đúng kỹ thuật.

Vấn đề là thói quen hình thành rất nhanh, nhưng cái giá phải trả thì đến chậm và rất đắt. Khi tài xế nhận ra xe có mùi khét, côn bị trượt, vào số khó hoặc xe ì hơn bình thường, thì bộ ly hợp đã mòn nghiêm trọng. Khi đó, hóa đơn sửa chữa thường không hề "nhẹ nhàng".

Thay bộ ly hợp tốn kém và không được bảo hành

Chi phí thay thế bộ ly hợp dao động từ vài triệu cho đến hơn chục triệu đồng. Ảnh: Shop oto

Theo các chuyên gia ô tô, nếu sử dụng đúng cách, bộ ly hợp có thể tuổi thọ từ 50.000-160.000km, tùy điều kiện vận hành. Nhưng nếu thường xuyên rà côn, tuổi thọ này có thể giảm chỉ còn một nửa, thậm chí thấp hơn.

Điều quan trọng là bộ ly hợp thường không nằm trong diện bảo hành. Lý do rất đơn giản vì đây là chi tiết hao mòn, phụ thuộc trực tiếp vào thói quen lái xe.

Chi phí thay côn tại Việt Nam, tùy dòng xe, có thể dao động từ vài triệu đến hơn chục triệu đồng, chưa kể công tháo lắp hộp số khá phức tạp.

Cách sử dụng côn đúng để tiết kiệm tiền

Nguyên tắc rất đơn giản nhưng nhiều người thường bỏ qua. Đầu tiên, chỉ đạp côn khi thực sự cần sang số hoặc dừng xe. Thứ hai, khi xe đã vào số và đang chạy ổn định, đặt chân trái xuống sàn, không tỳ lên bàn đạp côn. Thứ ba, khi dừng đèn đỏ lâu nên về số N và nhả côn, thay vì giữ côn và vào số 1. Cuối cùng là tránh "giữ xe bằng côn" khi dừng ngang dốc, thay vào đó hãy dùng phanh tay hoặc phanh chân.

Nhìn chung, khi lái xe số sàn, thói quen rà côn có thể giúp bạn cảm thấy "an tâm" trong vài giây nhưng lại khiến bộ ly hợp mòn từng ngày và hóa đơn sửa chữa ngày càng dày.

Trong bối cảnh xe số sàn đang dần ít đi, việc lái đúng kỹ thuật không chỉ giúp xe bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu mà còn bảo vệ chính túi tiền của bạn.

