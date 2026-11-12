Con rể sát hại mẹ vợ tại nhà riêng để chiếm đoạt tài sản; Bộ Công an triệt phá đường dây dàn xếp tỷ số bóng đá liên quan nhiều cầu thủ... là các tin tức thời sự đáng chú ý sáng ngày 12/11/2026.

Con rể sát hại mẹ vợ tại nhà riêng

Ngày 11/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ giết người, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Hưng Phú.

Nghi phạm Lê Duy Mạnh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Trước đó, khoảng 22h ngày 5/11, Công an phường Hưng Phú tiếp nhận tin báo của chị A. (19 tuổi, ngụ tại địa phương) về việc phát hiện mẹ ruột là bà H. nằm bất động trên giường trong phòng ngủ ở lầu 1, mặt tím tái. Chị A. cùng người thân đưa bà H. đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an phường Hưng Phú phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, xác minh những người liên quan.

Qua đánh giá các dấu vết ban đầu, lực lượng chức năng nhận định vụ việc có dấu hiệu bất thường, nghi liên quan đến tác động ngoại lực ở vùng cổ nạn nhân nên tập trung điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Lê Duy Mạnh (21 tuổi, ngụ phường Bình Thủy, TP Cần Thơ) - con rể của bà H., có dấu hiệu nghi vấn.

Làm việc với cơ quan công an, Mạnh khai do thất nghiệp, không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định sát hại mẹ vợ để chiếm đoạt tài sản.

Bộ Công an triệt phá đường dây dàn xếp tỷ số bóng đá liên quan nhiều cầu thủ

Ngày 11/11, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết đơn vị đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao, dàn xếp tỷ số các trận đấu bóng đá, bóng rổ, xảy ra tại TPHCM, Tây Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên và một số địa phương.

Các đối tượng trong đường dây. Ảnh: CACC

Cục Cảnh sát hình sự cho biết thêm, đường dây này do Vũ Chí Công (tên khác là Vu Chi Konh, 28 tuổi, quốc tịch Ukraine, trú tại TPHCM) cầm đầu, hoạt động trên nhiều trang cá độ bóng đá trực tuyến có máy chủ đặt ở nước ngoài.

Ngoài việc cá độ các giải bóng đá quốc tế, nhóm này còn bị xác định đã can thiệp, dàn xếp tỷ số một số trận đấu thuộc Giải hạng Nhất quốc gia, Cúp Quốc gia và Giải bóng rổ Việt Nam (VBA).

Sau khi xác lập chuyên án 096B, ngày 16-17/8, C02 chủ trì, phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và công an các địa phương đồng loạt triệu tập, khám xét khẩn cấp các đối tượng tại TPHCM, Bắc Ninh và Hưng Yên.

Ngày 27/8, C02 khởi tố vụ án hình sự. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 21 bị can về hành vi đánh bạc, thu giữ 2 tỷ đồng, 28 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Nam thanh niên 18 tuổi mất tích, thi thể được tìm thấy dưới sông ở Nghệ An

Sau hai ngày rời nhà đi và mất tích, thi thể nam thanh niên 18 tuổi được tìm thấy dưới sông, khu vực cầu Diễn Thành (Diễn Châu, Nghệ An).

Người dân đứng bên bờ sông theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: D.N.Q

Sáng 11/11, trao đổi với PV Thời sự Báo VietNamNet, ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An xác nhận, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể nam thanh niên H.X.Q. (18 tuổi) dưới sông, sau 2 ngày mất tích.

Theo thông tin gia đình chia sẻ trên mạng xã hội, khoảng 4h ngày 9/11, Q. rời khỏi nhà. Sau nhiều giờ không thể liên lạc với con, người thân đã nhờ một nhóm hỗ trợ tìm kiếm đăng thông tin lên mạng xã hội.

Sau đó, gia đình nhận được thông tin Q. gặp nạn tại khu vực sông, đoạn qua cầu Diễn Thành nên đã nhờ các thành viên nhóm hỗ trợ đến tìm kiếm.

Đến khoảng 8h30 ngày 11/11, lực lượng chức năng cùng các nhóm cứu hộ tìm thấy thi thể em Q. dưới sông.

Chiều cùng ngày, nguồn tin của PV VietNamNet cho biết, Q. và T. (18 tuổi, cùng trú phường Quỳnh Mai) là bạn học tại một trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo lời khai của T., trước khi đến trường, cả hai có rủ nhau uống rượu. Khoảng 4h ngày 9/11, T. điều khiển xe máy chở Q. từ quê đến trường theo tuyến đường ven biển. Khi đi đến địa phận xã Hải Châu, cả hai gặp tai nạn.

Thời điểm xảy ra vụ việc, đường vắng. Thấy bạn bị thương nặng, T. tiếp tục chở Q. đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi di chuyển được khoảng 2km, đến khu vực cầu Lạch Vạn, T. phát hiện Q. đã bất tỉnh. Do hoảng sợ, T. đã thả Q. xuống sông tại khu vực cầu Lạch Vạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.