Cảnh sát Hà Nội chạy đua với thời gian, vượt dòng nước xiết trên sông Hồng, kịp thời cứu sống cô gái bị đuối nước chỉ sau 11 phút nhận tin báo.

Xem clip Cảnh sát Hà Nội cứu cô gái. Nguồn: CACC

Ngày 11/11, Công an TP Hà Nội thông tin, khoảng 14h07 ngày 10/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP nhận được tin báo về vụ đuối nước tại khu vực chân cầu Long Biên, phường Hồng Hà, Hà Nội.

Hình ảnh cảnh sát cứu cô gái. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, trung tâm điều động 2 cano, 1 xe cứu thương cùng 12 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hiện trường tổ chức cứu nạn.

Xác định đây là tình huống đặc biệt khẩn cấp, trực tiếp đe dọa tính mạng người gặp nạn, lực lượng cứu hộ nhanh chóng triển khai phương tiện, tiếp cận khu vực nghi có nạn nhân.

Thời điểm này, gió mạnh, dòng nước chảy xiết khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Các cán bộ, chiến sĩ khẩn trương triển khai đội hình, rà soát khu vực, bám sát thông tin về vị trí nạn nhân, tranh thủ từng phút để tìm kiếm.

Với quyết tâm cứu người, đến 14h18 cùng ngày, chỉ 11 phút sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phát hiện nạn nhân.

Các chiến sĩ lập tức triển khai đội hình tiếp cận, đưa cô gái lên cano và tiến hành sơ cấp cứu ban đầu. Sau đó, nạn nhân nhanh chóng được đưa vào bờ, chuyển bằng xe cứu thương đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Theo Công an TP Hà Nội, hiện sức khỏe nạn nhân đã dần ổn định. Vụ việc được bàn giao cho Công an phường Hồng Hà giải quyết theo quy định.