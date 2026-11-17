Không khí lạnh sắp tràn về, Hà Nội có thể rét 14 độ; thanh niên đập kính taxi, kéo tài xế ra ngoài hành hung ở TPHCM... là các tin tức thời sự đáng chú ý sáng ngày 17/11/2026.

Không khí lạnh mạnh hơn sắp tràn về, Hà Nội có thể rét 14 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày (16/11), một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ có mưa rào vài nơi.

Dự báo, ngày 18/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Khoảng đêm 19 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Hà Nội sắp đón đợt không khí lạnh mạnh hơn đợt trước. Ảnh: Hoàng Minh

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Từ ngày 18-19/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Đáng chú ý, từ đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ.

Tại Hà Nội, không khí lạnh ảnh hưởng từ khoảng trưa và chiều 18/11. Trong ngày và đêm cùng ngày, thành phố có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 18/11, trời chuyển rét.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Theo bảng trên, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội có thể giảm còn 14-15 độ trong hai ngày 20-21/11, trong khi nhiệt độ cao nhất ban ngày chỉ khoảng 20-21 độ. Dự báo, đợt không khí lạnh này có thể duy trì nhiều ngày, khiến Hà Nội rét kéo dài.

Thanh niên đập kính taxi, kéo tài xế ra ngoài hành hung ở TPHCM

Ngày 16/11, Công an phường Dĩ An (TPHCM) phối hợp cùng Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc phòng CSGT, Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc nam thanh niên có hành vi đập bể kính xe taxi công nghệ, hành hung tài xế giữa đường.

Diễn biến vụ đập vỡ kính taxi, hành hung tài xế được người đi đường quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Ảnh: Cắt từ clip

Theo tin tức ban đầu, chiều 15/11, Võ Minh Tâm (29 tuổi, quê Cần Thơ, ngụ phường Dĩ An) nhậu cùng bạn bè trên đường Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 4. Khoảng 17h, Tâm gọi vợ là chị T.P.B.B (25 tuổi) đến đón về bằng xe máy.

Trên đường đi bộ, Tâm phát hiện taxi công nghệ vừa va quẹt với xe máy của vợ nên bực tức, chặn đầu ô tô để giải quyết.

Tại đây, Tâm cầm điện thoại ném vào cửa kính taxi, yêu cầu tài xế T.D.T. (43 tuổi) xuống xe. Tuy nhiên, tài xế đóng kín cửa nên Tâm tiếp tục đập kính, dùng tay giật mạnh khiến kính chắn gió văng ra ngoài, sau đó túm áo kéo tài xế ra khỏi xe.

Vụ việc xảy ra tại giao lộ, khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng. Chỉ đến khi vợ Tâm và một số người đi đường can ngăn, người này mới dừng lại rồi rời khỏi hiện trường.

Xác định tài xế ô tô tông văng cô gái đi xe máy rồi bỏ chạy

Sáng 16/11, trao đổi với PV Thời sự Báo VietNamNet, Đại tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, đơn vị đã mời tài xế ô tô liên quan vụ tông cô gái đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường đến làm việc.

Trước đó, chiều 13/11, chị C.T.T.L. (SN 1996, trú xã An Phú, Quảng Ngãi) điều khiển xe máy trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Thọ Phong, thì bị một ô tô màu trắng tông từ phía sau.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh cắt từ clip

Camera an ninh ghi lại cảnh chị L. bị hất văng xuống đường, xe máy bị ô tô kéo lê một đoạn. Sau va chạm, tài xế không dừng lại mà lái xe rời khỏi hiện trường. Nạn nhân bị thương, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội và đơn trình báo của người dân, lực lượng CSGT phối hợp với công an địa phương truy xét, xác định được tài xế ô tô sau hơn 1 giờ kể từ khi nhận đơn.

Tại cơ quan công an, ông T.T.H. (SN 1979, trú tại phường Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi) thừa nhận điều khiển ô tô BKS 76A-22.xxx gây ra vụ va chạm trên, sau đó rời khỏi hiện trường mà không trình báo với cơ quan chức năng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.

Shark Bình bị tuyên phạt 10 năm tù, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cùng bị tuyên án chung thân

Chiều 16/11, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 185 bị cáo khác trong cùng vụ án.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: CTV

Trong đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 12 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt mà Mr Pips phải thi hành là chung thân.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 11 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo phải thi hành là chung thân.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị HĐXX tuyên phạt mức án 10 năm tù về tội Rửa tiền.