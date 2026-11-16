Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 26 tỉnh, thành phố ứng phó.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến Huế trời chuyển lạnh; nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18°C.

Từ ngày 18/11 đến ngày 19/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to và từ đêm 19/11 đến 21/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ trưa và chiều 18/11, khu vực vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 26 tỉnh, thành phố chủ động ứng phó với không khí lạnh. Ảnh: Hoàng Minh

Chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai có thể xảy ra

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 26 tỉnh, thành phố từ Tuyên Quang đến Lâm Đồng chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai có thể xảy ra trong những ngày tới.

Cụ thể, đối với gió mạnh trên biển (các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng): Theo dõi bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Đối với mưa lớn cục bộ, lốc, sét, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

UBND các tỉnh, thành phố thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Đồng thời, chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du theo quy định và Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 30/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Đối với không khí lạnh, rét, lốc, sét, mưa đá (khu vực Bắc Bộ), Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố rà soát, chủ động triển khai phương án ứng phó, nhất là đảm bảo sức khỏe cho người dân, tránh thiệt hại do dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín và chủ động biện pháp ứng phó trong chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, các UBND các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó rét, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, gió mạnh trên biển để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.