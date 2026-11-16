Đợt không khí lạnh mới dự báo ảnh hưởng đến miền Bắc từ ngày 18/11, khiến trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất có thể giảm còn 14 độ vào ngày 21/11.

Không khí lạnh mạnh hơn, miền Bắc chuyển rét từ đêm 18/11

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (16/11), một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ có mưa rào vài nơi.

Dự báo, ngày 18/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Khoảng đêm 19 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Hà Nội sắp đón đợt không khí lạnh mạnh hơn đợt trước. Ảnh: Hoàng Minh

Từ ngày 18-19/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Đáng chú ý, từ đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ.

Tại Hà Nội, không khí lạnh ảnh hưởng từ khoảng trưa và chiều 18/11. Trong ngày và đêm cùng ngày, thành phố có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 18/11, trời chuyển rét.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Theo bảng trên, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội có thể giảm còn 14-15 độ trong hai ngày 20-21/11, trong khi nhiệt độ cao nhất ban ngày chỉ khoảng 20-21 độ. Dự báo, đợt không khí lạnh này có thể duy trì nhiều ngày, khiến Hà Nội rét kéo dài.

Biển động mạnh, Trung Bộ có nơi mưa rất to

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên biển, từ trưa và chiều 18/11, vịnh Bắc Bộ có gió chuyển hướng Đông Bắc, mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-4m, biển động.

Đáng lưu ý, từ khoảng đêm 19/11 đến ngày 21/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa giông kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ còn có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền cũng như các hoạt động hàng hải khác.