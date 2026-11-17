Không khí lạnh khả năng tăng cường từ 18/11, Bắc Bộ chuyển mưa rét. Ngày 17/11, thời tiết miền Bắc vẫn nắng ấm với nhiệt độ cao nhất trên 32 độ. VietNamNet cập nhật những diễn biến mới nhất về thời tiết trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 17/11, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế duy trì hình thái sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng; riêng khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Cũng trong ngày 17/11, bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam.

Thời tiết hôm nay 17/11/2026:

Khu vực Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Hà Nội Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3 29-31 độ 23-25 độ Tây Bắc Bộ Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ Đông Bắc Bộ Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3 29-32 độ 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ Thanh Hóa đến Huế Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ 29-32 độ 22-25 độ Duyên hải Nam Trung Bộ Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3 29-32 độ, có nơi trên 32 độ 24-27 độ Cao nguyên Trung Bộ Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ 30-33 độ 19-22 độ Nam Bộ Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ 31-34 độ 24-27 độ TPHCM Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ 32-34 độ 25-27 độ

Dự báo, khoảng ngày 18/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Khoảng đêm 19/11, ngày 20/11 không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Từ ngày 18/11 đến ngày 19/11, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết miền Bắc sắp chuyển rét. Ảnh: Hoàng Minh

Từ đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 17/11, duy trì không mưa, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Khoảng trưa và chiều 18/11, khu vực sẽ ảnh hưởng của không khí lạnh. Ngày và đêm 18/11, có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; từ đêm 18/11 trời chuyển rét.

Ngoài ra, ngày 17/11, các nơi khác ở Trung Bộ và khu vực Nam Bộ thời tiết khá ổn định với chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ khoảng đêm 19/11 đến 21/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa giông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.