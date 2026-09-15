Vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh: Khởi tố 6 người, truy tìm Nguyễn Thị Mai Trang

Sáng 15/9, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện lãnh đạo VKSND khu vực 6, TP Quảng Ninh cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can liên quan vụ tài xế taxi bị hành hung tại phường Móng Cái 1.

Các bị can gồm Lê Trung Kiên (SN 1994), Hà Thúy Vân (SN 1986), Đỗ Thành Tùng (SN 1978), Nguyễn Thế Mạnh (SN 2006), Hà Ngọc Ly (SN 1991) và Đặng Ngọc Loan (SN 1995).

Trong đó, Lê Trung Kiên bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự. Năm bị can còn lại gồm Hà Thúy Vân, Đỗ Thành Tùng, Nguyễn Thế Mạnh, Hà Ngọc Ly và Đặng Ngọc Loan bị khởi tố cùng về tội danh này theo khoản 1, Điều 318.

Tài xế taxi N.T.Đ. bị nhóm khách hành hung. Ảnh chụp màn hình

Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Kiên, Vân, Tùng, Mạnh và Ly. Riêng Đặng Ngọc Loan được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ. Các quyết định và lệnh tố tụng đã được VKSND khu vực 6 phê chuẩn.

"Nguyễn Thị Mai Trang vẫn đang bỏ trốn, cơ quan chức năng sẽ làm các thủ tục để truy nã đối tượng", đại diện lãnh đạo VKSND khu vực 6, TP Quảng Ninh thông tin.

Hé lộ mánh khóe đường dây mua bán ma túy của nữ diễn viên Kiều Thanh

Liên quan vụ án nữ diễn viên Kiều Thị Thanh (45 tuổi, ở Hà Nội), nổi tiếng với vai Trà “cave” trong phim "Phía trước là bầu trời", công an đã mất nhiều ngày đêm truy xét, thu thập chứng cứ để làm rõ vai trò của nữ diễn viên trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Trao đổi với PV VietNamNet về vấn đề trên, Thượng tá Nguyễn Đức Hùng, Trưởng Công an phường Yên Hòa (Hà Nội), cho biết Kiều Thanh hoạt động khá kín kẽ.

Để tránh lộ diện, Thanh sử dụng tài khoản Zalo của chị dâu là Trịnh Minh Hải (SN 1984), người cùng ăn ở, giúp việc cho Thanh tại căn nhà số 18-B11 Đầm Trấu, phường Hồng Hà, Hà Nội, để liên hệ đặt “cóng” ma túy của Nguyễn Thị Đông.

Nữ diễn viên Kiều Thanh làm việc với cơ quan công an. Ảnh: T.D.

Khoảng 0h45 ngày 27/7, khi Hải ra nhận, lực lượng công an ập đến bắt quả tang. Thấy chị dâu lâu không trở về, Trịnh Kim Cương (SN 1970, chồng Kiều Thanh), lúc này đang sử dụng ma túy cùng vợ, mở cửa đi tìm Hải thì bị các trinh sát khống chế.

Khám xét căn nhà, công an phát hiện Thanh và Cương đang sử dụng ma túy tại tầng 2. Tang vật gồm 2 điện thoại, 2 đĩa sứ, một đĩa gỗ, 2 túi nilon dính tinh thể màu trắng, ống hút, bình hút tự tạo và một “cóng” thủy tinh.

Bắt giữ nhóm người nước ngoài dàn cảnh trộm vàng sau 1 giờ gây án

Ngày 15/9, UBND phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn đã xảy ra một vụ trộm tại tiệm vàng. Công an đã bắt giữ một số đối tượng có liên quan đến vụ việc.

Sau khi gây án, các đối tượng chạy ra ô tô để tẩu thoát. Ảnh cắt từ clip

Theo tin tức ban đầu, khoảng 7h07 cùng ngày, một cặp đôi nam nữ người nước ngoài tiến vào tiệm vàng T.V. (phường Sông Cầu) do ông M.T.V. (SN 1976) làm chủ.

Tại đây, đối tượng nam cố tình bắt chuyện với anh V. để đánh lạc hướng, tạo điều kiện cho đối tượng nữ tiến về phía tủ kính đựng vàng.

Phát hiện chìa khóa đã cắm sẵn, người phụ nữ mở tủ và lấy đi 3 kiềng vàng với tổng trị giá khoảng 208 triệu đồng.

Mưa lớn ở Hà Nội, nhiều khu vực xuất hiện điểm ngập

Mưa lớn từ đêm 14/9 đến sáng 15/9 khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội xuất hiện úng ngập, đọng nước.

Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đến 6h ngày 15/9, mưa vẫn diễn ra trên diện rộng tại thành phố.

Phố Ngọc Lâm (phường Bồ Đề) bị ngập nước vào sáng 15/9. Ảnh: H.A.

Từ 22h ngày 14/9 đến 6h ngày 15/9, lượng mưa tích lũy ở mức rất cao. Tại các phường nội thành, Yên Sở là nơi có lượng mưa lớn nhất đạt 270,4mm.

Các khu vực khác cũng ghi nhận lượng mưa vượt 150mm như Hai Bà Trưng (219,2mm), Triều Khúc - Thanh Liệt (175,5mm), trạm bơm Hồ Linh Đàm - Hoàng Liệt (162,5mm), Nguyễn Khuyến - Văn Miếu (158,4mm), Nguyễn Chính - Hoàng Mai (157,3mm) và Phùng Hưng - Hoàn Kiếm (156mm).

Công ty Thoát nước Hà Nội ghi nhận các điểm úng ngập, đọng nước ở đường Đàm Quang Trung, Cổ Linh, Vĩnh Hưng; Đại lộ Thăng Long tại hầm 4 - cầu An Khánh, hầm 5, hầm 6 và hầm 9+656; Quốc lộ 6 đoạn Tổ dân phố 1+4 Yên Nghĩa và đường Quyết Thắng.