Cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội, 5 người tử vong

Sáng 16/9, Công an TP Hà Nội cho biết, vào 2h06 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà số 2B ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ.

Theo thông tin ban đầu của người dân tại hiện trường, vào khoảng 1h50 ngày 16/9, sau khi phát hiện xảy ra cháy, người dân đã báo động, đồng thời sử dụng bình chữa cháy để chữa cháy ban đầu nhưng không thành.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: CACC

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động lực lượng và phương tiện gồm 1 xe chỉ huy, 5 xe chữa cháy thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8, 10 và 14 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường Tây Hồ và người dân tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến khoảng 2h30, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng đã ngăn không để cháy lan sang khu vực xung quanh. Đến 02h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng phát hiện 5 nạn nhân tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Lửa cháy ngùn ngụt trong căn hộ chung cư ở Hà Nội

Khoảng 8h30 ngày 16/9, tại một căn hộ ở tầng 12, tòa chung cư HH2, số 90 Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn.

Lửa cháy đỏ rực tại căn hộ chung cư. Ảnh: Trần Thanh

Sau khi nhận tin tức, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường tổ chức chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Theo cảnh sát, sau khoảng 10 phút, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Ô tô Mercedes tông liên hoàn 3 xe máy dừng đèn đỏ ở TPHCM

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h trưa nay (16/9), trên đường Trường Chinh, đoạn qua trước cổng Khu công nghiệp Tân Bình (phường Tân Sơn, TPHCM).

Thời điểm trên, ô tô hiệu Mercedes mang BKS 51B-737.XX lưu thông trên đường Trường Chinh, hướng từ trung tâm TPHCM đi ngã tư An Sương. Đến đoạn trước cổng Khu công nghiệp Tân Bình đang có nhiều phương tiện dừng chờ đèn đỏ, chiếc xe sang bất ngờ lao tới, tông vào phía sau loạt xe máy.

Ba xe máy bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn với ô tô Mercedes. Ảnh: TK

Cú tông mạnh khiến nhiều người té ngã xuống đường. Ô tô Mercedes kéo lê 3 xe máy một đoạn khoảng 10m rồi mới dừng lại.

Tại hiện trường, chiếc Mercedes hư hỏng nặng phần đầu, cản trước móp méo, đèn pha vỡ nát. Ba chiếc xe máy nằm la liệt, biến dạng sát ô tô.

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 16/9 trên cả nước

Dự báo thời tiết ngày 16/9/2026, nhiều nơi ở miền Bắc và Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục mưa lớn, trong đó Hà Nội có mưa to đến rất to. Trung Bộ đến cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa to cục bộ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa to đến rất to và có nơi có giông. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Hà Nội tiếp tục mưa lớn, nguy cơ ngập úng ở nhiều nơi. Ảnh: Đình Hiếu

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, khu vực trung du và đồng bằng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông; các nơi khác có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa đến Nghệ An) có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.