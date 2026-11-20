Ông Lê Thanh Thản bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; tài xế kịp thời túm áo, cứu nam thanh niên định nhảy cầu Thuận Phước... là những tin tức thời sự đáng chú ý sáng ngày 20/11/2026.

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản bị đề nghị mức án 30-36 tháng tù treo

Sáng 19/11, tại phiên tòa xét xử ông Lê Thanh Thản và 5 cựu cán bộ phường Kiến Hưng và quận Hà Đông (cũ), đại diện VKS trình bày quan điểm giải quyết vụ án.

VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Lê Thanh Thản (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, cựu Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) mức án 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Lừa dối khách hàng; đồng thời phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Đối với nhóm bị cáo bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt:

Các bị cáo Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng), Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng (cùng là cựu Phó Chủ tịch UBND phường), Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông): 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông, phụ trách địa bàn phường Kiến Hưng): 18-24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế túm áo thanh niên nhảy cầu

Sáng 19/11, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cảnh một nam thanh niên mặc áo đen chạy bộ trên cầu Thuận Phước (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng). Khi đến khu vực lan can cầu, người này bất ngờ bỏ dép, trèo qua lan can, có ý định nhảy xuống sông Hàn.

Phát hiện sự việc, tài xế ô tô đi phía sau lập tức dừng xe, mở cửa lao đến giữ chặt nam thanh niên, đồng thời hô hoán người đi đường hỗ trợ.

Nhiều người lưu thông qua cầu cũng nhanh chóng dừng lại, cùng hợp sức kéo nam thanh niên trở vào phía trong lan can, ngăn chặn nguy cơ xảy ra sự việc đáng tiếc.

Hành động nhanh trí, dũng cảm của tài xế cùng những người đi đường nhận được nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội.

Người phụ nữ giao ô tô cho con trai chưa có bằng lái, bị đề xuất phạt 77 triệu đồng

Ngày 19/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đơn vị chức năng đã lập biên bản xử lý vụ việc trong clip phụ huynh cho con trai lái ô tô khi chưa có bằng lái.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 13h ngày 15/11, tại tổ dân phố Chiếm Phương (phường Hòa Bình, TP Hải Phòng), B.M.H. (SN 2008) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 15B-362.XX khi chưa có giấy phép lái xe. Chiếc xe thuộc sở hữu của một doanh nghiệp.

B.M.H. (SN 2008) lái ô tô khi không có giấy phép lái xe. Ảnh: C08

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ xe đã giao ô tô cho con trai khi người này không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Sau đó, người ngồi trên xe quay clip và đăng tải lên mạng xã hội.

Làm việc với cơ quan chức năng, người điều khiển ô tô thừa nhận hành vi vi phạm. Cảnh sát đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người này về lỗi điều khiển ô tô khi không có giấy phép lái xe, với mức phạt từ 18-20 triệu đồng.

Đối với chủ xe, lực lượng chức năng lập biên bản về hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển, với mức phạt từ 56-60 triệu đồng.

"Tổng số tiền phạt dự kiến là 77 triệu đồng, đồng thời tạm giữ ô tô biển kiểm soát 15B-362.XX", Cục CSGT thông tin.