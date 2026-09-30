Hình ảnh tài xế tông tử vong nữ sinh ở Vĩnh Long tại phiên tòa sáng 29/9

Sáng 29/9, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long mở lại phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bị cáo Trung là tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) tử vong ngày 4/9/2024. Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Bảo Trung được tại ngoại.

Bị cáo Bảo Trung (áo đen) được người thân dìu đến tòa vào sáng 29/9.

Phiên tòa sáng nay được bố trí nhiều công an bảo vệ từ cổng vào đến phòng xét xử. Người đến dự phiên tòa phải qua kiểm tra an ninh.

Bị cáo Trung được người thân đưa đến tòa bằng ô tô. Bị cáo mặc áo thun đen, quần jean, đi dép quai hậu, đeo khẩu trang, đi cà nhắc và được người thân dìu vào phòng xét xử.

Làm việc mờ ám, chủ tịch HĐQT bị bắt tạm giam

Ngày 29/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Quảng Ninh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Tuấn Dũng (SN 1980, trú tại phường Phúc Lợi, TP Hà Nội) về tội “Tham ô tài sản”.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với Triệu Tuấn Dũng. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Mặt trời Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực du lịch, do 3 cổ đông sáng lập. Lợi dụng vai trò Giám đốc, Chủ tịch HĐQT, Dũng tự lập tài khoản ngân hàng mới đứng tên công ty để nhận tiền bán tàu, sau đó tự rút hoặc chuyển khoản.

Dũng còn thỏa thuận với người mua thanh toán tiền thành hai khoản, trong và ngoài hợp đồng, nhằm che giấu số tiền bán tàu thực tế với các cổ đông còn lại.

Đại tá Trần Văn Quang làm Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội

Ngày 29/9, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, chủ trì buổi lễ.

Đại tá Trần Văn Quang. Ảnh: CACC

Theo các quyết định được công bố, Đại tá Trần Văn Quang, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an TP Hà Nội, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an TP và biệt phái đến công tác tại Ban Tổ chức Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chúc mừng, đồng thời ghi nhận quá trình gần 27 năm công tác của Đại tá Trần Văn Quang trong lực lượng Công an nhân dân, trong đó có hơn 6 năm công tác tại Công an TP Hà Nội.

Theo Giám đốc Công an TP Hà Nội, trên các cương vị được giao, Đại tá Trần Văn Quang đã tham mưu nhiều chủ trương về xây dựng lực lượng, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.