Shark Bình và Phó Đức Nam sắp hầu tòa vào ngày 26/10; đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh;... là các tin thời sự đáng chú ý sáng ngày 8/10/2026.

Shark Bình sắp hầu tòa

Dự kiến, ngày 26/10 tới, TAND TP Hà Nội sẽ đưa vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế" do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.

Shark Bình (trái) và Mr Pips (phải).

Trong vụ án này, ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân lượng) cùng 2 cộng sự là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam bị đưa ra xét xử về tội Rửa tiền.

Phiên tòa do thẩm phán Trần Nam Hà ngồi ghế chủ tọa, được xét xử theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến và dự kiến kéo dài trong khoảng 15 ngày (kể cả ngày nghỉ).

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 9 bị can trong vụ án mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại căn hộ chung cư của ca sĩ Long Nhật ở phường Tân Tạo, TPHCM.

Ca sĩ Long Nhật khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Trong đó, ca sĩ Long Nhật (tên thật là Đinh Long Nhật, SN 1967, quê Thừa Thiên Huế) bị đề nghị truy tố về 2 tội danh Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an Hưng Yên làm việc với nữ admin nhóm Facebook ‘Những người ghét bố mẹ’

Ngày 7/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm việc với L.T.C. (SN 2005, trú tại Hưng Yên) để làm rõ việc tạo lập một nhóm Facebook có tên “Nhóm những người ghét bố mẹ”, thu hút gần 1.000 thành viên.

Tại cơ quan công an, L.T.C. cho biết nhóm Facebook trên được lập từ thời còn đi học, xuất phát từ những bất đồng, giận dỗi trong quan hệ với gia đình. Việc tạo lập nhóm bắt nguồn từ cảm xúc bột phát, không nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Công an tỉnh Hưng Yên làm việc với L.T.C. về việc lập nhóm Facebook “Những người ghét bố mẹ”. Ảnh: CACC

Sau khi được tuyên truyền và giải thích, L.T.C đã nhận thức rõ các hội nhóm mang tên gọi, nội dung tiêu cực dễ tạo tâm lý đồng thuận lệch lạc, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, đặc biệt là học sinh, sinh viên; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Do đó, C. đã tự nguyện đổi tên nhóm, thắt chặt kiểm duyệt bài đăng và cam kết không tái phạm.