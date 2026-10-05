Cháy xưởng ghế dữ dội ở TPHCM; nam thanh niên cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng; bé gái lớp 8 mất tích trở về nhà, trên người có vết thương; tình hình lũ lụt ở Lâm Đồng là những tin tức thời sự đáng chú ý sáng 5/10/2026.

TPHCM: Cháy lớn tại công ty sản xuất ghế văn phòng, khói đen bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: HC

Khoảng 4h ngày 4/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội bên trong nhà xưởng công ty sản xuất ghế văn phòng trên đường Trần Văn Giàu, phường Tân Tạo (TPHCM). Phát hiện cháy, bảo vệ cùng người dân xung quanh hô hoán, dùng bình chữa cháy dập lửa, đồng thời di dời máy móc, hàng hóa.

Đến gần 8h, hỏa hoạn cơ bản được khống chế. Tại hiện trường, nhiệt độ cao khiến một phần khung sắt và mái che nhà xưởng đổ sập. Vụ cháy cũng làm hư hỏng nặng một ô tô 16 chỗ đỗ sát vách tường ngoài công ty. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người.

Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng

Nghi can Trịnh Vũ Phúc Lộc được đưa đến tiệm vàng ở xã D’ran để thực nghiệm hiện trường. Ảnh: N.X

Ngày 4/10, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt và làm việc với Trịnh Vũ Phúc Lộc (SN 2007, thường trú tại TP Cần Thơ), nghi can thực hiện vụ cướp tại tiệm vàng.

Theo điều tra ban đầu, chiều 2/10, Lộc mặc áo mưa, bịt kín mặt, đi xe máy không gắn biển số đến một tiệm vàng ở xã D’ran. Tại đây, Lộc vào tiệm, giả vờ là khách mua trang sức và yêu cầu chủ tiệm cho xem 2 chỉ vàng 9999. Lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở, Lộc giật số vàng trên tay rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Trên đường đi, Lộc điều khiển xe theo hướng về tỉnh Khánh Hòa và liên tục thay đổi lộ trình để tránh bị phát hiện.

Đến hơn 23h30 cùng ngày, sau 6 giờ truy tìm, cảnh sát phát hiện Lộc xuất hiện tại Trạm CSGT Madaguôi, khu vực giáp ranh hướng về Đồng Nai, nên tổ chức vây bắt và khống chế.

Nữ sinh lớp 8 mất tích nửa tháng đã trở về nhà, trên người có vết thương

Vợ chồng ông Nguyễn Thanh Tuấn làm nghề đốn, vác tràm thuê. Ảnh: Ký Long

Sau hơn nửa tháng mất tích, sáng 4/10, Nguyễn Thị C.L. (SN 2013, ngụ ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn) đã trở về nhà. Thông tin được ông Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1977), cha của C.L., cho biết.

Theo ông Tuấn, trên cơ thể C.L. có một số vết thương, xây xát. Em cho biết bị té xe cùng một người bạn khoảng 4 ngày trước khi trở về nhà.

Theo thông tin ban đầu do C.L. cung cấp, sau khi rời nhà vào trưa 18/9, em được một nam thanh niên tên D.M.T.K. (SN 2006) chở bằng xe máy đến khu vực Bình Dương cũ. Tại đây, C.L. ở cùng phòng trọ với một bạn nữ, còn nam thanh niên thuê phòng riêng. Ban đầu, em dự định tìm việc làm nhưng do còn nhỏ tuổi nên không được các công ty nhận.

Sau khi biết gia đình và công an đang tổ chức tìm kiếm, C.L. liên lạc với người thân và được đưa về nhà.

Nước lũ dữ cuồn cuộn đổ về có nơi ngập hơn 1m, hàng chục hộ dân sơ tán khẩn

Lực lượng chức năng sơ tán người dân ra khỏi khu vực ngập. Ảnh: Khánh Ngọc

Ngày 4/10, UBND xã Bảo Lâm 2 thông tin lực lượng của địa phương được huy động để sơ tán hơn 40 hộ dân trong vùng ngập đến nơi an toàn và hỗ trợ kê cao, di chuyển tài sản để hạn chế thiệt hại.

Theo UBND xã Bảo Lâm 2, mưa lớn kéo dài từ đêm 3/10 đến sáng 4/10, khiến nước từ thượng nguồn các suối đổ về nhanh, gây ngập nhiều khu vực. Trong đó, tại thôn 8 và thôn 9 của xã có 5 điểm bị ngập, ghi nhận mực nước từ 0,8 đến 1,2m.

Mưa lớn cũng gây ngập một số khu dân cư và điểm du lịch tại phường B'Lao (tỉnh Lâm Đồng). Nhiều lực lượng tiếp cận các khu vực hỗ trợ người dân di chuyển tài sản.