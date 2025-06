Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (23/6-25/6), tình trạng mưa giông còn tiếp diễn trong 1-2 ngày, chủ yếu vào chiều tối; ngày có nắng với mức nhiệt cao nhất đến 34 độ.

Cụ thể, ngày thứ Hai đầu tuần 23/6, chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc đang dịch dần lên phía Bắc và suy yếu nên thủ đô Hà Nội sẽ có nắng, chiều tối có mưa, mưa rào và giông; nền nhiệt ban ngày giữ ở mức 32-34 độ; sau không mưa; nền nhiệt ban đêm 3 ngày tới phổ biến 24-27 độ.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới mức nhiệt cao nhất 34 độ. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng cho biết, trong 3 ngày tới ở khu vực Bắc Bộ mưa lớn giảm dần, riêng vùng núi cục bộ còn mưa to đến rất to trong ngày 23/6; những nơi khác có mưa rào và giông rải rác.

Đêm 23-24/6, khu vực có mưa rào rải rác và có nơi có giông; riêng vùng núi và trung du chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đêm 24-25/6, khu vực vùng núi và trung du tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa giông tập trung vào chiều tối và đêm).

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa giông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày tới (23-25/6):