Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 3 ngày tới (7/7-9/7), hình thái chung là cơn bão số 2 đã đi ra khỏi Biển Đông vào tối 6/7. Dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục nâng trục lên phía Bắc và mờ dần đi; sau hình thành lại rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ và có xu hướng hoạt động mạnh dần lên.

Do ảnh hưởng của những hình thái trên, thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (7-9/7), liên tiếp có mây, ngày nắng với mức nhiệt cao nhất 33-34 độ C, chiều tối và đêm có hôm có mưa rào và giông; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 27-29 độ C.

Thời tiết Hà Nội nắng liên tiếp trong 3 ngày tới. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Đáng lưu ý, khoảng từ đêm 9-10/7, rãnh áp thấp hoạt động mạnh dần nên khu vực khả năng có đợt mưa mới, nền nhiệt giảm.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng cho biết thời tiết ở Bắc Bộ trong 3 ngày tới (7-9/7). Cụ thể, khu vực ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khoảng từ chiều tối và đêm 9-12/7, Bắc Bộ khả năng đón đợt mưa lớn mới, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Cơ quan khí tượng lưu ý, mưa giông mùa hè dễ kèm theo lốc, sét, gió giật mạnh. Người dân nên hạn chế ra ngoài khi trời có dấu hiệu mưa to hoặc giông mạnh, và luôn kiểm tra dự báo thời tiết để chủ động hơn trong sinh hoạt và đi lại.

Thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày tới (7-9/7):