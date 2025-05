Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (8/5-10/5), không khí lạnh yếu tràn về miền Bắc, khiến khu vực chuyển mưa rào và giông, làm dịu đi thời tiết nắng nóng những ngày đầu hè.

Cụ thể, từ 8-9/5, có mây, ngày nắng nóng với mức nhiệt 35-37 độ C, chiều tối có đêm không mưa; đêm 9/5 và ngày 10 có mưa rào và giông, nhiệt độ giảm mạnh, trời dịu mát, nền nhiệt cao nhất chỉ còn 29-31 độ.

Thời tiết Hà Nội còn nắng nóng 2 ngày trước khi chuyển mưa giông dịu mát. Ảnh minh họa: Minh Hiền

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng dự báo những khu vực khác của miền Bắc. Theo đó, ngày 8-9/5, ở phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Đáng lưu ý, từ đêm 9-11/5, Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to, riêng chiều và đêm 10/5 có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ 10/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ.

Thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày tới (8-10/5):