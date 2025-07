Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 3 ngày tới (24/7-26/7), do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Bắc Bộ nối với bão số 4 (Cỏ May) mới hình thành trên Biển Đông nên thời tiết thủ đô Hà Nội sẽ có mưa vừa, mưa to và có lúc có giông; nền nhiệt ban ngày giữ ở mức 29-32 độ, ban đêm phổ biến 24-26 độ.

Thời tiết Hà Nội mưa vừa, mưa to trong 2-3 ngày tới. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Khoảng Chủ nhật và thứ Hai tuần tới, nắng và nắng nóng dần quay trở lại khu vực này, mức nhiệt tăng 34-35 độ, trời lại oi bức.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng cho biết thời tiết ở Bắc Bộ trong 3 ngày tới (24-26/7), từ ngày 24/7 có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa lớn ở khu vực kéo dài đến đêm 25/7 với tổng lượng mưa từ 24-25/7 phổ biến 60-130mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h). Ngày 26/7, Bắc Bộ giảm mưa, chỉ còn mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng lưu ý những khu vực xảy ra mưa giông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ; sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày tới (24-26/7):