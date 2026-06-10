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Miền Bắc có mưa to cục bộ

Theo dự báo viên Vũ Tuấn Anh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 11/6, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ (bao gồm Điện Biên, Lai Châu và phía Bắc Sơn La) chịu ảnh hưởng của mưa rào và giông rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết ban ngày ở khu vực này khá mát mẻ với mức nhiệt dao động từ 26-29 độ. Tuy nhiên, sang ngày 12/6, mưa giảm nhanh, nhiệt độ có xu hướng tăng thêm từ 2-4 độ.

Đối với khu vực Đông Bắc Bộ và các nơi còn lại của Tây Bắc Bộ, thời tiết trong hai ngày thi phổ biến ít mưa, ngày nắng, mưa giông chỉ xảy ra vài nơi vào chiều tối và đêm. Ngày 11/6, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ; ngày 12/6, nhiệt độ tăng mạnh lên mức 32-35 độ, có nơi xuất hiện nắng nóng trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ là tâm điểm nóng nhất cả nước

Thời tiết miền Trung có sự phân hóa và chuyển biến tăng nhiệt rõ rệt giữa hai ngày thi.

Cụ thể, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ cần đề phòng mưa giông vào chiều tối và tối. Riêng từ Thanh Hóa đến TP Huế, ngày 11/6 nhiệt độ từ 30-33 độ; sang ngày 12/6 tăng lên 32-35 độ, có nơi nắng nóng cục bộ trên 35 độ.

Thời tiết các khu vực chủ yếu ngày nắng, chiều tối có thể mưa giông. Ảnh: Thạch Thảo

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục là vùng nóng nhất cả nước trong suốt kỳ thi. Nhiệt độ phổ biến từ 33-36 độ, cục bộ có nơi vượt ngưỡng 36 độ.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có nắng, chiều tối và tối xuất hiện mưa giông. Nhiệt độ ban ngày cao nhất ở khu vực Tây Nguyên duy trì ở mức 29-32 độ, còn ở Nam Bộ oi bức hơn, dao động 31-34 độ.

Hai lưu ý về thời tiết các khu vực

Dự báo viên Vũ Tuấn Anh nhấn mạnh hai điểm đáng lưu ý về thời tiết trong kỳ thi lần này.

Lưu ý thứ nhất là, chiều 11/6, ngay sau khi kết thúc môn thi chiều và ra về, nhiều khu vực tại Tây Bắc Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng cao xuất hiện mưa giông.

“Phụ huynh và thí sinh bắt buộc nên mang theo áo mưa hoặc ô để chủ động di chuyển, tránh bị ướt gây ảnh hưởng đến sức khỏe cho ngày thi kế tiếp”, ông Tuấn Anh khuyến cáo.

Lưu ý thứ hai là, ngày 12/6, nhiệt độ tại Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng tăng cao, oi nóng hơn. Các thí sinh cần chủ động bổ sung nước đầy đủ và chuẩn bị sẵn các vật dụng chống nắng cần thiết (mũ, áo chống nắng, kính mát...) khi đến trường thi.