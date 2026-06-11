Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 11/6, hơn 1,22 triệu thí sinh cả nước bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thời tiết các khu vực trên cả nước nhìn chung ít biến động lớn, trong đó, duyên hải Nam Trung Bộ có nơi nắng nóng; nhiều địa phương cần lưu ý nguy cơ mưa giông vào chiều tối. Thí sinh và phụ huynh cần chủ động theo dõi dự báo thời tiết, chuẩn bị phương tiện đi lại phù hợp, đến điểm thi sớm để tránh bị động khi thời tiết thay đổi.

Cụ thể, Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trong những ngày thi tốt nghiệp, thời tiết khá thuận lợi, nguy cơ mưa giông vào chiều tối. Ảnh: Nam Khánh

Thời tiết Hà Nội ngày 11/6, trời nắng, nhiệt độ tiếp tục có xu hướng tăng, mức cao nhất 33-34 độ; đề phòng chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Khu vực từ TP Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ cũng có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 11/6/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.