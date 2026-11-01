Thời tiết TPHCM và Nam Bộ trong 10 ngày tới, tiếp tục chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông, gây mưa giông liên tiếp về chiều tối trước khi chuyển sang trạng thái nắng gắt.

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Mưa giông rải rác, tập trung vào chiều tối

Theo thông tin từ Phòng Dự báo - Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, do nhiễu động gió Đông trên cao vẫn duy trì và tác động trực tiếp đến khu vực, thời tiết các tỉnh, thành Nam Bộ trong tuần tới phổ biến có nắng vào ban ngày, chiều và tối xuất hiện mưa giông.

Cụ thể, ngày 1/11, hầu hết các tỉnh, thành Nam Bộ có nắng vào buổi sáng và trưa. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-33 độ, riêng một số nơi thuộc khu vực miền Đông ghi nhận mức nhiệt trên 33 độ.

Thời tiết TPHCM và Nam Bộ có mưa liên tiếp vào chiều tối trong 1 tuần tới, đề phòng ngập úng. Ảnh: Phước Sáng

Về thời gian, khu vực ven biển phía Đông (từ TPHCM đến Cà Mau) có khả năng xuất hiện mưa sớm ngay từ khoảng giữa trưa, nhưng chỉ ở diện vài nơi. Các khu vực còn lại, mưa giông xảy ra chủ yếu vào khoảng thời gian chiều và tối với diện rải rác.

Cơ quan khí tượng nhận định tâm mưa tại miền Đông tập trung ở các khu vực Lâm Đồng, phía bắc Đồng Nai, Tây Ninh và TPHCM. Trong khi đó, tại miền Tây, tâm mưa ở An Giang và Cà Mau, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to.

Mưa giảm từ 8/11, đề phòng nắng gắt giữa trưa

Đài khí tượng nhận định, hình thái thời tiết ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa giông ở TPHCM và Nam Bộ dự báo duy trì liên tục cho đến hết ngày 7/11.

Từ ngày 8/11 trở đi, mưa giông trên toàn khu vực bắt đầu giảm rõ rệt cả về diện và lượng. Do mưa giảm, nắng trong ngày sẽ gia tăng về cường độ. Người dân cần đề phòng hiện tượng nắng gắt có thể xảy ra vào thời điểm giữa trưa để chủ động bảo vệ sức khỏe khi lưu thông hoặc hoạt động ngoài trời.