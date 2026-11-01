Miền Bắc ngày nắng, từ đêm không khí lạnh tăng cường khiến mưa giông trở lại. Trung Bộ có mưa giông vài nơi. Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng mưa rải rác. VietNamNet cập nhật những diễn biến mới nhất về thời tiết trên cả nước.

Thời tiết hôm nay 1/11/2026:

Khu vực Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Hà Nội Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3 32-34 độ 24-26 độ Tây Bắc Bộ Có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ Đông Bắc Bộ Có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực Việt Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3 30-33 độ, có nơi trên 33 độ 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ Thanh Hóa đến Huế Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ 30-33 độ 23-26 độ Duyên hải Nam Trung Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ 30-33 độ 23-26 độ Cao nguyên Trung Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3 29-32 độ, có nơi trên 32 độ 19-22 độ Nam Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3 31-34 độ 24-27 độ TPHCM Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. 32-34 độ 25-27 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 1/11, thời tiết miền Bắc khá ổn định với ngày nắng, có mưa rào và giông vài nơi; từ đêm không khí lạnh tăng cường lệch Đông, khiến khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-20mm, có nơi mưa to trên 50mm. Ngày 2/11, toàn miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, nhiệt độ giảm nhẹ.

Thời tiết miền Bắc sắp chuyển mưa do không khí lạnh. Ảnh: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 1/11, có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 31-33 độ. Ngày 2/11, ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, thành phố có mưa rải rác, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất giảm còn khoảng 31-32 độ.

Cũng trong ngày 1/11, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và giông vài nơi; từ chiều tối 2/11, có mưa rào và giông rải rác.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, tiếp tục chịu tác động của rãnh áp thấp có trục từ 4-7 độ vĩ Bắc. Do đó, có mưa rào và giông vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác.

Trong giai đoạn này, người dân các khu vực cần đề phòng mưa lớn mang tính cực đoan cục bộ kèm theo giông và sét mạnh.