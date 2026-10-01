Miền Bắc đón hai đợt không khí lạnh liên tiếp trong những ngày đầu tháng 11, giúp thời tiết chuyển mát, chấm dứt tình trạng nóng oi. Trong khi đó, Nam Bộ và một số khu vực có mưa rào và giông, cục bộ mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tuần tới, miền Bắc chịu ảnh hưởng của hai đợt không khí lạnh liên tiếp.

Cụ thể, đợt thứ nhất diễn ra trong khoảng ngày 2-3/11, có cường độ yếu, khiến thời tiết chuyển mát. Nhiệt độ ban ngày phổ biến 28-32 độ, ban đêm và sáng sớm ở mức 22-26 độ.

Đợt thứ hai xuất hiện trong khoảng ngày 5-7/11, có cường độ mạnh hơn đợt đầu. Nhiệt độ ban ngày giảm còn 27-30 độ, ban đêm phổ biến 21-24 độ, vùng núi có nơi xuống dưới 21 độ.

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cũng nhận định, trong 1-2 ngày tới, không khí lạnh di chuyển lệch Đông và suy yếu dần, hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc. Rãnh áp thấp phía Nam có trục ở khoảng 4-7 độ vĩ Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây, nhiễu động gió Đông hoạt động mạnh lên.

Trong 3-10 ngày tiếp theo, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc bị nén và đầy dần lên bởi áp cao lục địa từ phía Bắc. Ngày 2-3/11, không khí lạnh tăng cường, sau đó ổn định và suy yếu; khoảng 2-3 ngày cuối thời kỳ dự báo, hình thế này được tăng cường trở lại.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới duy trì cường độ ổn định, sau đó suy yếu trong khoảng 1-2 ngày cuối.

Với các hình thế trên, dù đón liên tiếp hai đợt không khí lạnh, miền Bắc chưa xuất hiện rét. Tuy nhiên, thời tiết chuyển mát, dễ chịu hơn trong tuần tới, không còn tình trạng nắng nóng, oi bức như những ngày vừa qua.

Trong khi đó, nhiễu động gió Đông hoạt động mạnh khiến mưa ở các tỉnh, thành phía Nam gia tăng.

Miền Bắc có mưa rải rác khi không khí lạnh tăng cường

Dự báo trong 10 ngày tới (30/10-9/11), Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù, ban ngày trời nắng. Riêng đêm 1-2/11 và khoảng đêm 5-7/11, dưới tác động của các đợt không khí lạnh, khu vực có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết Hà Nội có mưa và giảm nhiệt trong các ngày 2-3/11 và 6-7/11 do ảnh hưởng của không khí lạnh. Nguồn: NCHMF

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, đợt mưa lớn kéo dài kết thúc. Từ ngày 31/10, các địa phương này chuyển sang trạng thái có mưa rào và giông vài nơi.

Từ ngày 1-9/11, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và phía Bắc duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vài nơi. Riêng khoảng chiều 2-6/11, khu vực này có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác trên cả nước phổ biến có mưa rào và giông vài nơi. Riêng Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào, giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.