Jude Bellingham vừa trở lại sau chấn thương ở màu áo Real Madrid nên chưa đạt phong độ tốt nhất. Tuy nhiên, việc anh bị loại cũng gây ngạc nhiên cho nhiều người.

Đông đảo fan Tam sư mong chờ Jack Grealish được gọi lên tuyển sau những màn trình diễn chói sáng đầu mùa trong màu áo Everton.

HLV Tuchel gọi lại Saka sau khi anh bình phục chấn thương - Ảnh: SunSport

Tiền vệ 30 tuổi này đã có 4 pha kiến tạo sau 8 lần ra sân và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League tháng 8. Vậy nhưng, Jack Grealish cùng Phil Foden đều bị gạch tên.

Cole Palmer, Tino Livramento và Noni Madueke không được triệu tập đợt này do đang điều trị chấn thương.

HLV Thomas Tuchel không thay đổi nhân sự ở vị trí thủ môn, khi tiếp tục đặt niềm tin vào bộ ba Dean Henderson, Jordan Pickford và James Trafford.

Hàng phòng ngự tuyển Anh cũng tương đối ổn định so với lần tập trung trước. Duy nhất trường hợp Jarrell Quansah được gọi thay Livramento.

Trên hàng tiền vệ, Loftus-Cheek thế chỗ Wharton, góp mặt cùng những cái tên quen thuộc Elliot Anderson, Morgan Gibbs-White, Jordan Henderson, Declan Rice và Morgan Rogers.

Nhìn lên mặt trận tấn công, Bukayo Saka đã hoàn toàn bình phục nên lấp vào khoảng trống Noni Madueke để lại.