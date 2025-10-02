Giữa Zirkzee và Como chưa có thỏa thuận nào được thông qua, nhưng đội bóng thành Manchester sẽ cân nhắc việc bán hoặc cho mượn tiền đạo Hà Lan trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Jose Zirkzee gia nhập Quỷ đỏ hè năm ngoái với mức phí 36,5 triệu bảng Anh, sau quãng thời gian gây ấn tượng ở màu áo Bologna.

Zirkzee gặp khó trong việc thích nghi với môi trường Ngoại hạng Anh - Ảnh: SunSport

Tuy nhiên, giờ chân sút 24 tuổi có thể trở lại Serie A, vì gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường Ngoại hạng.

Como đang xúc tiến chiêu mộ Zirkzee, trong khi Juventus cũng có thể quay trở lại cuộc đua chuyển nhượng.

HLV trưởng Como - Cesc Fabregas xác định Zirkzee là cái tên phù hợp nhất với dự án mà ông đang triển khai tại CLB.

Cầu thủ Hà Lan còn hợp đồng với MU đến năm 2029. Kể từ đầu mùa, anh đã vào sân 4 lần từ băng ghế dự bị nhưng chưa được đá chính.

Các đội bóng Italia liên tục giải cứu những cầu thủ bị thất sủng tại Old Trafford những năm gần đây.

Hè năm ngoái, Napoli đã giang tay đón McTominay và ngôi sao người Scotland lập tức tỏa sáng, trở thành cầu thủ hay nhất Serie A mùa 2024/25.