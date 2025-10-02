Tiền vệ 20 tuổi đang cảm thấy chán chường và thất vọng dưới thời Ruben Amorim, vì không được ra sân chơi bóng thường xuyên.

Mainoo đã thúc đẩy khả năng cho mượn trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại. Tuy nhiên, lãnh đạo MU đã ngăn chặn động thái này.

Mainoo thất vọng với tình cảnh ở MU hiện tại - Ảnh: SunSport

Kể từ đó, Kobbie Mainoo mắc kẹt trên ghế dự bị, chỉ duy nhất một lần đá chính ở cúp Liên đoàn, còn lại là những dịp vào sân từ hiệp hai.

Việc thiếu thời gian thi đấu mang đến mối lo ngại đối với cá nhân Mainoo và ban huấn luyện Quỷ đỏ. Điều đó vừa được thể hiện trong thất bại 1-3 trên sân Brentford cuối tuần trước. Mainoo vào sân lúc cuối trận và mắc sai lầm dẫn đến bàn thua thứ 3 của MU.

Chàng trai trẻ người Anh đang chuẩn bị xin ra đi một lần nữa vào đầu năm tới, đặc biệt nếu Amorim tiếp tục ở lại dẫn dắt đội bóng thành Manchester.

Napoli đã bày tỏ sự quan tâm đến Kobbie Mainoo và cá nhân tiền vệ này cũng hào hứng trước viễn cảnh sang Italia chơi bóng.

HLV Conte đang xây dựng một đội bóng trẻ, năng động nên Mainoo muốn gia nhập nhóm nòng cốt nói tiếng Anh đang phát triển tại Naples.

Cựu đồng đội Scott McTominay hiện đang là ngôi sao ở Napoli. Trong khi Hojlund cũng tìm thấy nụ cười khi đầu quân cho đội chủ sân Diego Maradona.

Không chỉ Napoli theo dõi sát sao. Hai gã khổng lồ tại Tây Ban Nha là Real Madrid và Atletico Madrid cũng để mắt đến Mainoo và sẵn sàng hành động.