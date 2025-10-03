Cựu HLV tuyển Anh sẵn sàng thảo luận về khả năng tiếp quản MU, nếu đội bóng thành Manchester chia tay Amorim thời gian tới.

Được biết, Southgate vốn hâm mộ MU từ nhỏ nên luôn để ngỏ cơ hội cập bến Old Trafford. Tuy nhiên, nhà cầm quân 55 tuổi này cho rằng, có thể mất đến 4 năm để đưa MU trở lại đỉnh cao.

Southgate là ứng viên nặng ký dẫn dắt MU nếu HLV Amorim bị sa thải

Gareth Southgate muốn yêu cầu sự đảm bảo từ ban lãnh đạo MU về một kế hoạch dài hạn xây dựng lại đế chế Quỷ đỏ.

Bản thân ông lo ngại, các sếp lớn ở "nhà hát" sẽ đòi hỏi thành công ngay tức thì, đặc biệt nếu đội bóng đạt được sự tiến bộ nhanh chóng quãng thời gian đầu.

Bản thân Southgate không vội trở lại với công việc quản lý bóng đá, sau khi từ chức HLV tuyển Anh hồi tháng 7/2024.

Sau khi Sir Jim Ratcliffe tiếp quản hoạt động MU đầu năm 2024, đã có nhiều liên hệ mời Southgate về dẫn dắt MU.

Cụ thể, cựu Giám đốc thể thao Red Devils - ông Dan Ashworth luôn ủng hộ phương án mời Southgate ngồi vào ghế nóng, để thay Ten Hag hồi năm ngoái.

Mặc dù vậy, ý tưởng trên bị Giám đốc điều hành MU - Omar Berrada phản bác lại. Dan Ashworth sau đó cũng mất việc và Amorim được chọn là thuyền trưởng mới.