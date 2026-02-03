Ngày 3/2, C03 - Bộ Công an vừa phát đi thông báo liên quan đến vụ án tại Công ty Egroup và Egame. Cơ quan điều tra đề nghị các bị hại và người liên quan cung cấp thông tin địa chỉ mới.

C03 đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” do Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) cùng đồng phạm thực hiện. Vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame và các đơn vị liên quan.

Quá trình điều tra xác định có nhiều bị hại phát sinh từ các hợp đồng hợp tác chiến lược và mua cổ phần khống giai đoạn 2015–2023. Tuy nhiên, phần lớn các cá nhân này đang đăng ký địa chỉ cư trú cũ trước thời điểm ngày 1/7/2025.

Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy). Ảnh T.L

C03 đề nghị các cá nhân (bao gồm 341 nhân viên) chủ động cung cấp thông tin cư trú mới. Việc này nhằm phục vụ công tác điều tra và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của bị hại trong quá trình thi hành án sau này.

Người dân cần ghi rõ là bị hại gói cổ phần Egame hay các gói khác trong hệ sinh thái Egroup. Hồ sơ gửi về Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, các cá nhân có thể nhắn tin cung cấp họ tên, số thẻ căn cước công dân mới, địa chỉ và số điện thoại liên hệ cho Điều tra viên Tạ Quang Huy (Thượng tá) qua số điện thoại 0396.360.418.