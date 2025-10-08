Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị đối với 6 nội dung Trung ương đã thảo luận.

Đó là, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội 14 của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội 14 của Đảng; thời gian, nội dung và chương trình Đại hội 14 của Đảng; quy chế làm việc của Đại hội 14; quy chế bầu cử tại Đại hội 14.

Ảnh: Gia Hân

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thay mặt Bộ Chính trị trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị đối với 3 nội dung Trung ương đã thảo luận. Đó là: Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm quốc gia 2026-2028; kế hoạch tài chính ngân sách 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Trung ương thảo luận, cho ý kiến về các nội dung trên và thông qua Nghị quyết hội nghị Trung ương 13. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị.

Ban chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, khôi phục, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân. Cùng với đó, bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, tổ chức tốt đại hội đảng bộ các tỉnh, thành, các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội lần thứ 14 của Đảng.