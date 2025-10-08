Sáng nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 họp phiên bế mạc.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết giữa 2 kỳ hội nghị, Bộ Chính trị đã làm việc rất khẩn trương, quyết liệt, tiến hành 10 phiên họp, cho ý kiến 88 vấn đề và ban hành 16 kết luận để kịp định hướng, thể chế hóa các nội dung hội nghị Trung ương 12 và nghị quyết Đại hội 13 ở giai đoạn “tăng tốc”, “về đích”.

Trọng tâm là việc chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, trong đó ưu tiên nội dung dự thảo các văn kiện và chuẩn bị nhân sự; chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa 16 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đổi mới công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc. Ảnh: Gia Hân

Bộ Chính trị đã ban hành khung tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đánh giá định kỳ hàng quý về đội ngũ cán bộ, về chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Ngoài ra, Bộ Chính trị đã làm việc để tháo gỡ vướng mắc về thể chế, hoàn thiện chính quyền địa phương 2 cấp và tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy 3 cấp trong hệ thống chính trị; xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn, phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; củng cố quốc phòng, an ninh; chủ động đối ngoại, hội nhập...

Theo Tổng Bí thư, muốn chuyển chủ trương lớn thành kết quả cụ thể, chúng ta cần hành động kiên quyết, minh bạch, nhất quán. Tổng Bí thư đề nghị quán triệt 3 trọng tâm - 3 công khai - 1 thước đo.

Cụ thể, 3 trọng tâm gồm: thể chế hóa nhanh nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tổ chức thực thi quyết liệt theo tiến độ tuần, tháng, quý; kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Ba công khai gồm: công khai tiến độ, công khai trách nhiệm, công khai kết quả để xã hội cùng giám sát, đồng hành.

Một thước đo là mức sống và niềm tin của nhân dân. Đó là dịch vụ công tốt hơn, cơ hội việc làm và kinh doanh rộng hơn, chi phí thời gian và thủ tục ít hơn, xã hội yên bình hơn và người dân ấm no, hạnh phúc hơn.

Các đại biểu dự phiên bế mạc. Ảnh: Gia Hân

Với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là cấp tỉnh, thành, Tổng Bí thư đề nghị tập trung tạo chuyển biến thực chất từ “quy trình” sang “kết quả”, mỗi nhiệm vụ đều phải có sản phẩm đầu ra, có địa chỉ chịu trách nhiệm và mốc hoàn thành rõ ràng.

Tổng Bí thư lưu ý cần chuyển từ “mạnh từng cơ sở, từng địa phương” sang “mạnh theo vùng”; hoàn thiện quy hoạch, kết nối hạ tầng giao thông - số - năng lượng; hình thành cụm động lực, tận dụng kinh tế đô thị. Ngoài ra cũng cần chuyển từ “chăm lo” sang “chăm lo thiết thực” về an sinh y tế, giáo dục, đến đúng người, đúng nhu cầu, đúng thời điểm; nhà ở công nhân, dịch vụ công được nâng cấp; không để ai bị bỏ lại phía sau; phấn đấu để mỗi cá nhân, mỗi gia đình đều được chăm lo chu đáo cả về tinh thần và vật chất.

"Chúng ta hoàn thành chương trình hội nghị 13 với khí thế mới, niềm tin mới và trách nhiệm mới. Những thuận lợi rất lớn đang mở ra là: kết quả năm 2025 tích cực, mô hình chính quyền 2 cấp vận hành thông suốt, không gian phát triển sau sắp xếp đang bổ trợ lẫn nhau, 7 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị đang mở đường. Đồng thời, thách thức cũng không hề nhỏ: cạnh tranh chiến lược, thay đổi chính sách quốc tế, biến đổi khí hậu và yêu cầu chuyển đổi số và xanh.

Nhưng bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng sẽ giúp chúng ta vượt qua thách thức, nắm bắt thời cơ, để đất nước phát triển từng ngày" - Tổng Bí thư bày tỏ.

Tổng Bí thư đề nghị mỗi ủy viên Trung ương tiếp tục nêu gương, “nói ít, làm nhiều, quyết liệt, hiệu quả”; kiên quyết tránh hình thức, tránh giáo điều hay đùn đẩy. Ông kêu gọi "hãy cùng nhau giữ vững kỷ cương, khơi thông nguồn lực, đổi mới sáng tạo, tăng tốc thực thi" để tạo đột phá ngay từ những tháng cuối năm nay, tạo đà vững chắc bước vào năm 2026 và những năm tiếp theo.

Tổng Bí thư cũng đề nghị khẩn trương tổ chức thực hiện các kết luận của hội nghị, chuẩn bị thật tốt cho hội nghị Trung ương 14 và đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Phiên bế mạc hội nghị Trung ương 13. Ảnh: Gia Hân

Trước diễn biến thời tiết rất phức tạp vừa qua, Tổng Bí thư chia sẻ những mất mát về người, sức khỏe và tài sản của nhân dân ở những vùng ảnh hưởng bão lụt. Ông biểu dương Chính phủ, các cơ quan, các địa phương, lực lượng quân đội, công an, thanh niên, tổ chức cứu trợ đã nỗ lực, hy sinh không quản ngại nguy hiểm cứu dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân; kịp thời khắc phục những khó khăn ở các địa phương vừa qua.

Tổng Bí thư đề nghị các ủy viên Trung ương, nhất là lãnh đạo các địa phương, khẩn trương tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão, lũ, sạt lở, ngập úng đang diễn ra nghiêm trọng ở nhiều nơi, nhất là sau bão số 10 và 11.

Tổng Bí thư yêu cầu huy động toàn bộ hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, không để ai bị đói, không có chỗ ở hay không được chăm sóc y tế; tập trung khắc phục khó khăn để học sinh có thể đi học trong thời gian sớm nhất; chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó với diễn biến thời tiết được dự báo còn rất phức tạp, khắc nghiệt có thể xảy ra.