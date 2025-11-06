Giải do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc trong công tác tuyên truyền, xây dựng và phát triển các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch và gia đình.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trao giải Nhất cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả.

Theo nhà báo Lê Quốc Minh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội đồng chung khảo, giải năm nay đã được nâng lên một cấp độ mới, thể hiện rõ ở chất lượng và quy mô tác phẩm dự thi. Trong gần 4 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 1.040 tác phẩm từ hơn 100 cơ quan báo chí trung ương và địa phương, con số kỷ lục đối với một giải chuyên ngành.

Các tác phẩm đa dạng về thể loại và chủ đề, phản ánh sâu sắc những vấn đề lớn của ngành như chính sách văn hóa, vai trò của văn hóa trong kỷ nguyên số, xây dựng văn hóa gia đình, phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch bền vững… Nhiều tác phẩm bám sát tinh thần "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi", đúng định hướng của Đảng và Nhà nước.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ trao giải Nhì cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả.

Sau các vòng sơ khảo và chung khảo nghiêm túc, công tâm, Hội đồng đã lựa chọn 95 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 5 giải Nhất, 15 giải Nhì, 25 giải Ba và 50 giải Khuyến khích.

Ngoài ra, 3 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm chất lượng được trao giải tập thể gồm: Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo và Đài PT-TH Vĩnh Long, Báo và Đài PT-TH Bắc Ninh.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Đức Hoàng trao giải Ba cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả.

Điểm mới đáng chú ý trong mùa giải năm nay là sự xuất hiện của hạng mục Cảm hứng Việt - biểu trưng cho sức mạnh mềm và tinh thần sáng tạo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Giải nhằm tôn vinh các cơ quan báo chí, kênh truyền thông mạng xã hội và cá nhân có ảnh hưởng tích cực trong việc lan tỏa giá trị văn hóa Việt.

Ở hạng mục này, Báo Nhân Dân được trao giải Đặc biệt, Đài Truyền hình Việt Nam nhận giải Nhất, Trung tâm PT-TH Quân đội đoạt giải Nhì, và Đài PT-TH Hà Nội nhận giải Ba. Diễn viên Nguyễn Quốc Hùng nhận Giải cá nhân Cảm hứng Việt. Giải thưởng cho kênh truyền thông mạng xã hội được trao cho Schannel Network.

Ảnh: BTC