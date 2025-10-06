XEM VIDEO:

Ban Chỉ đạo đã ban hành kế hoạch về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước.

Ở Trung ương, các bộ, ngành tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, nhất là các đơn vị cấp vụ, cục trực thuộc bộ, ngành, bảo đảm không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; thực hiện nghiêm chủ trương không thành lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành.

Các địa phương rà soát, khẩn trương ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh, cấp xã, nhất là các cơ quan, đơn vị, tổ chức sau hợp nhất, sáp nhập theo mô hình mới.

Các địa phương đề xuất, điều chỉnh hợp lý nếu cần thiết bảo đảm không chồng chéo, không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

Thủ tướng chủ trì cuộc họp về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, ngành, địa phương. Ảnh: Nhật Bắc

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu là làm cho bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao tính tự chủ, nâng cao chất lượng lao động, tăng chất lượng dịch vụ công, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, giảm chi ngân sách Nhà nước, đồng thời tăng mức hưởng thụ và sự tham gia của nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, làm rõ cơ sở chính trị của việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập tại các Nghị quyết liên quan mà Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành như Nghị quyết 18, Nghị quyết 19, cùng các Nghị quyết 71, 72 của Bộ Chính trị vừa ban hành trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và công văn số 59 của Ban Chỉ đạo Trung ương, để có phương án tối ưu nhất có thể.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tiếp tục sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức.

Với lĩnh vực giáo dục, y tế đang có nhiều đơn vị sự nghiệp công lập, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và nhất là các địa phương cần rà soát, đánh giá tổng thể hoạt động của các đơn vị trong thời gian qua, phân tích những mặt làm tốt, chưa tốt, rà soát xem việc sắp xếp đã đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật chưa.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu phải bám sát vào tình hình thực tiễn của địa phương để đề xuất bố trí các đơn vị sự nghiệp công lập trong 2 lĩnh vực này một cách hợp lý nhất, trên tinh thần làm thế nào để tốt nhất cho nhân dân, đời sống của người dân được nâng lên, mục tiêu cao nhất là đảm bảo chăm sóc sức khỏe của nhân dân, đảm bảo học sinh được đi học.

Thủ tướng nhấn mạnh các mục tiêu quan trọng của việc sắp xếp là giảm đầu mối, tăng quy mô; nâng cao dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp; giảm chi tiêu, đầu tư của nhà nước và thúc đẩy sự lớn mạnh của các đơn vị sự nghiệp công, tăng cường sự hưởng thụ của người dân.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, tiêu chuẩn và giao cho địa phương căn cứ vào đó cùng điều kiện thực tế tại địa phương mình để đề xuất việc bố trí, sắp xếp.

Nếu thực tiễn phát sinh, các văn bản của Đảng, luật pháp của Nhà nước chưa bao phủ hết thì báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi; đồng thời phải quán triệt tinh thần là không lấy ví dụ từ 1, 2 xã để khái quát cho cả nước.