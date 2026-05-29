Ngày 28/5, tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông KH&CN đã tổ chức “Hội nghị tập huấn về hướng dẫn xây dựng kế hoạch truyền thông khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2027”, với sự tham dự của đại diện 25 cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Bà Nguyễn Thị Hải Hằng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông KH&CN trao đổi tại “Hội nghị tập huấn về hướng dẫn xây dựng kế hoạch truyền thông khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2027”.

Hội nghị được tổ chức nhằm trao đổi, chia sẻ những định hướng, kinh nghiệm và những nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng kế hoạch truyền thông về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời, tăng cường sự kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan thông tấn báo chí trong công tác truyền thông về lĩnh vực này.

Chương trình “Đẩy mạnh truyền thông thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1169 ngày 16/6/2025 đã nêu rõ quan điểm: Đổi mới mạnh mẽ phương thức truyền thông, đảm bảo tính đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực, chú trọng đối tượng đặc thù nhằm đáp ứng nhiệm vụ chính trị và nhu cầu xã hội để tạo đồng thuận trong việc thực hiện.

Cùng với đó, cần tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác truyền thông khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy công nghệ làm công cụ, lấy sáng tạo làm động lực; xây dựng các nội dung truyền thông phù hợp cho từng giai đoạn, từng ngành nghề, lĩnh vực...

Trao đổi với đại diện các cơ quan báo chí tại hội nghị, Giám đốc Trung tâm Truyền thông KH&CN Nguyễn Thị Hải Hằng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng các sản phẩm truyền thông, từ đó nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác truyền thông thông về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Lãnh đạo Trung tâm Truyền thông KH&CN cũng hướng dẫn cụ thể về phương pháp tiếp cận mới trong xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông về Nghị quyết 57, bám sát theo định hướng của chương trình đẩy mạnh truyền thông thực hiện Nghị quyết 57 đến năm 2030.

Ông Nguyễn Văn Khải, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông KH&CN thông tin về kết quả hoạt động phối hợp truyền thông giữa Trung tâm với các cơ quan báo chí trong giai đoạn 2023 – 2025.

Thông tin về kết quả phối hợp với các cơ quan báo chí trong giai đoạn 2023 – 2025, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông KH&CN Nguyễn Văn Khải cho biết: Là đầu mối truyền thông của Bộ KH&CN, trong 3 năm từ năm 2023 - 2025, Trung tâm Truyền thông KH&CN đã ký kết hợp tác truyền thông về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với 24 cơ quan báo chí lớn Trung ương và địa phương.

Tổng số tin, bài, phóng sự, tọa đàm đã được xây dựng và đăng tải là 5.300, phủ sóng trên 4 loại hình báo chí gồm báo điện tử, báo in, phát thanh, truyền hình. Theo thống kê, số lượng tin, bài, phóng sự, tọa đàm được thực hiện trong từng năm 2023, 2024, 2025 lần lượt là 1.300, 2.000 và 1.800.

Ông Nguyễn Văn Khải cũng điểm ra những nội dung truyền thông chính đã được đăng tải thời gian qua, đó là: Tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, các văn bản hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;

Bám sát định hướng tuyên truyền về Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Lan tỏa vai trò của KH&CN trong phát triển bền vững; Tôn vinh nhà khoa học, sáng kiến và đổi mới sáng tạo; Truyền thông các dự án, sự kiện đối ngoại trọng điểm; Thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Đánh giá chung về hiệu quả công tác truyền thông về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thời gian qua, Trung tâm Truyền thông KH&CN nhận định: Với sự tham gia của 24 cơ quan báo chí, hoạt động truyền thông đã được phủ sóng rộng khắp trên tất cả các loại hình báo chí. Các thông tin không chỉ tiếp cận các cơ quan quản lý, chuyên gia mà còn lan tỏa mạnh mẽ đến mọi tầng lớp nhân dân.

Song song đó, số lượng tin bài truyền thông được duy trì ổn định qua các năm, đảm bảo tính kịp thời và chính xác trong việc chuyển tải các thông điệp điều hành. Nội dung truyền thông đã bám sát thực tiễn, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức xã hội, tạo sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân với các chính sách của ngành.

“Hoạt động truyền thông về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng đã khẳng định vai trò cầu nối giữa chính sách - khoa học - người dân - doanh nghiệp, thúc đẩy phong trào sáng tạo và hội nhập quốc tế về KH&CN”, đại diện Trung tâm Truyền thông KH&CN nhận xét.

Đáng chú ý, qua trao đổi tại hội nghị, Trung tâm Truyền thông KH&CN và các cơ quan báo chí đã thống nhất nhận thức và cách thức triển khai, với mục tiêu hướng tới là sao cho kế hoạch truyền thông về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2027 và các năm tiếp theo được xây dựng đảm bảo khả thi, đồng thời, hiệu quả công tác phối hợp truyền thông về Nghị quyết 57 cũng được nâng cao hơn nữa.