Bà Nguyễn Thị Tùng (75 tuổi, ở thôn Trung Vũ, xã Hòa Trạch) là nhân vật trong bài viết: “Mẹ 75 tuổi gồng mình nuôi con tâm thần, hai cháu thơ dại trong căn nhà cũ”.

Bà Tùng hiện sống cùng con gái là chị Đặng Thị Thắng (50 tuổi) và hai cháu ngoại: Đặng Hồng Quân (23 tuổi) và Đặng Duy Đức (8 tuổi).

Chị Thắng từng là một cô gái khoẻ mạnh. Khoảng 30 năm trước, khi vừa tròn 20 tuổi, chị bắt đầu xuất hiện những biểu hiện bất thường: nói lảm nhảm suốt ngày, đập phá đồ đạc, thậm chí đánh cả người thân và hàng xóm.

Bệnh tình ngày càng nặng, chị thường xuyên bỏ nhà đi lang thang. Gia đình không thể kiểm soát; trong những lần như vậy, chị bị kẻ xấu lợi dụng và lần lượt sinh ra cháu Quân và Đức nhưng không chăm sóc được con nên bà Tùng vừa làm bà, vừa làm mẹ.

Suốt nhiều năm, chị Thắng được đưa đi điều trị tại bệnh viện tâm thần, mỗi tháng chi phí hơn 5 triệu đồng nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Khi lên cơn, chị trở nên hung dữ, đập phá tất cả những gì trong tầm tay.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp chính quyền xã Hoà Trạch trao số tiền 43.835.250 đồng của bạn đọc giúp đỡ gia đình bà Nguyễn Thị Tùng. Ảnh: Hải Sâm

Cách đây 3 năm, gia đình buộc phải xây một căn phòng nhỏ phía sau nhà cho chị Thắng ở riêng. Căn phòng chật hẹp chỉ có một chiếc giường và một bồn cầu.

Hằng ngày, bà Tùng chỉ dám đứng bên ngoài cửa đưa cơm, nước vào cho con. Những lúc tỉnh táo, chị ăn uống bình thường; nhưng khi lên cơn, chị đổ thức ăn khắp nơi, la hét, đập phá. Mỗi lần tắm rửa, bà cũng chỉ dám đứng ngoài, dùng vòi nước xịt vào trong phòng.

Tuổi đã cao, sức khỏe suy yếu, bà Tùng vẫn luôn lo lắng nếu một ngày mình không còn, con gái và các cháu sẽ không biết nương tựa vào ai.

Cảm thương trước hoàn cảnh của bà Tùng, bạn đọc Báo VietNamNet đã chung tay ủng hộ số tiền 43.835.250 đồng.

Xúc động trước sự giúp đỡ, bà Tùng chia sẻ: “Đây là số tiền lớn đối với gia đình tôi, tôi sẽ dành dụm để thuốc men, chăm sóc cho con gái và các cháu. Xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân, Báo VietNamNet và chính quyền địa phương đã kết nối, giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn này”.