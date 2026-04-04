Thí sinh tìm hiểu chương trình Cử nhân Western Sydney tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026

Cử nhân Western Sydney là chương trình liên kết quốc tế giữa Viện Đào tạo quốc tế ISB, Đại học Kinh tế TP.HCM và Đại học Western Sydney (Úc). Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng của Đại học Western Sydney, được công nhận bởi các nhà tuyển dụng trên toàn thế giới.

Thông tin tuyển sinh 2026

Năm 2026, chương trình Cử nhân Western Sydney tổ chức xét tuyển theo nhiều phương thức nhằm đánh giá toàn diện năng lực của thí sinh Việt Nam.

Cụ thể, thí sinh có thể nộp hồ sơ theo ba phương thức chính, bao gồm xét học bạ THPT, xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do các trường đại học tổ chức và được Western Sydney Việt Nam chấp thuận. Các phương thức xét tuyển đa dạng giúp học sinh có nhiều lựa chọn phù hợp với năng lực học tập và định hướng cá nhân.

Đối với chương trình Cử nhân Kinh doanh và Cử nhân Truyền thông, điều kiện học thuật được xác định dựa trên kết quả học tập bậc THPT. Theo đó, thí sinh cần đạt điểm trung bình học bạ THPT (GPA) từ 8.0 trở lên hoặc đạt mức điểm chuẩn xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, hoặc đạt mức điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do các trường đại học tổ chức và được chương trình chấp thuận.

Bên cạnh đó, ứng viên cần đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh. Cụ thể, thí sinh có thể sử dụng một trong các chứng chỉ quốc tế như IELTS Academic từ 6.5 trở lên (mỗi kỹ năng từ 6.0 trở lên) hoặc các chứng chỉ tiếng Anh tương đương.

Ngoài ra, thí sinh cũng có thể đáp ứng điều kiện tiếng Anh bằng cách hoàn thành cấp lớp tiếng Anh EAP5 với kết quả Đạt hoặc đạt tối thiểu 80 điểm trong bài thi Paper-based Placement Test, đồng thời có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 4 trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhiều thí sinh quan tâm đến các chương trình đào tạo tại Western Sydney Việt Nam

Đối với chương trình Cử nhân Khoa học Dữ liệu ứng dụng, sinh viên có thể theo học tiếp nối từ các chương trình cử nhân hiện có của Western Sydney. Điều kiện học thuật bao gồm hoàn thành giai đoạn 1 của chương trình Cử nhân Kinh doanh hoặc Cử nhân Truyền thông với GPA từ 75% trở lên, hoặc đạt mức học lực THPT tương đương theo yêu cầu của chương trình. Điều kiện tiếng Anh áp dụng tương tự như đối với các chương trình cử nhân khác.

Hiện tại, kỳ nhập học lớn nhất và quan trọng nhất trong năm - kỳ tháng 9/2026 - đang nhận hồ sơ xét tuyển. Thí sinh có thể tìm hiểu thông tin tuyển sinh, đăng ký tư vấn và chuẩn bị nộp hồ sơ xét tuyển ngay từ lúc này để có được lợi thế tốt nhất.

Lộ trình học 2 năm 8 tháng

Một trong những điểm đặc trưng của chương trình Cử nhân Western Sydney là lộ trình học tập được thiết kế theo mô hình ba học kỳ mỗi năm. Với cấu trúc này, sinh viên theo học đúng tiến độ có thể hoàn thành chương trình trong khoảng 2 năm 8 tháng.

Theo thông tin từ Western Sydney Việt Nam, toàn bộ khóa học gồm 8 học kỳ, mỗi học kỳ sinh viên thường học ba học phần. Chương trình được tổ chức với sự kết hợp giữa giờ học trên lớp, thời gian tự học có hướng dẫn, các bài tập học thuật, dự án nhóm và hoạt động phát triển kỹ năng. Tổng thời lượng học tập và phát triển mỗi tuần tương đương khoảng 40 giờ.

Một phụ huynh được tư vấn mô hình đào tạo 2 năm 8 tháng tại Western Sydney Việt Nam

Từ góc nhìn đào tạo, TS. Douglas Foster - Đại diện của Western Sydney Việt Nam cho rằng mô hình này được xây dựng trong bối cảnh các ngành nghề và kỹ năng nghề nghiệp đang thay đổi nhanh chóng. Theo ông, nhiều sinh viên mong muốn một lộ trình học tập tập trung và hiệu quả hơn để đạt được bằng cấp được công nhận quốc tế, đồng thời sớm tích lũy kinh nghiệm làm việc.

Chương trình học cũng tích hợp nhiều hoạt động gắn với thực tiễn như nghiên cứu tình huống, mô phỏng, dự án nhóm và các hoạt động kết nối doanh nghiệp. Theo nhà trường, việc kết hợp giữa học thuật và trải nghiệm thực tế giúp sinh viên hiểu rõ hơn về bối cảnh nghề nghiệp ngay trong quá trình học.

Bên cạnh lộ trình học tăng tốc, chương trình còn phát triển mô hình đào tạo song bằng “4 năm - 2 bằng”. Theo đó, sinh viên theo học các chương trình cử nhân có thể tiếp tục học thêm để nhận bằng Cử nhân Khoa học dữ liệu ứng dụng, qua đó mở rộng kiến thức sang lĩnh vực phân tích dữ liệu và công nghệ số.

Theo đại diện nhà trường, mô hình này phản ánh xu hướng đào tạo liên ngành trong giáo dục đại học hiện nay. Trong nhiều lĩnh vực như marketing, kinh doanh quốc tế, truyền thông hay tài chính, kỹ năng phân tích dữ liệu ngày càng trở thành một lợi thế quan trọng đối với người lao động.

Với chương trình học giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, lộ trình đào tạo linh hoạt và sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn với kỹ năng thực tiễn, chương trình Cử nhân Western Sydney được thiết kế nhằm giúp sinh viên Việt Nam từng bước chuẩn bị cho môi trường làm việc quốc tế.

(Nguồn: Đại học Kinh tế TP.HCM)