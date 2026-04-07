Ngày 7/4, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 14 giây ghi lại cảnh một ô tô đang chạy trên cao tốc thì bất ngờ gặp một số người đi bộ sát lan can phòng hộ.

Trao đổi với PV VietNamNet, anh Nguyễn Tiến Lâm (trú phường Vinh Hưng, Nghệ An) xác nhận là người đăng tải clip, đồng thời là tài xế điều khiển chiếc xe gắn camera hành trình ghi lại sự việc.

Theo anh Lâm, khoảng 21h10 ngày 6/4, anh lái xe khách 16 chỗ chở 4 hành khách lưu thông trên cao tốc Bắc – Nam, đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu. Khi đến khu vực cầu Xuân Dương, hướng vào hầm Thần Vũ (tỉnh Nghệ An), anh bất ngờ phát hiện 3 người đi bộ sát lan can phòng hộ.

“Việc đi bộ trên cao tốc rất nguy hiểm, nhất là ban đêm tầm nhìn hạn chế. May mắn tôi kịp phát hiện và chủ động chuyển làn tránh va chạm”, tài xế cho biết.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT Bộ Công an) cho biết sẽ kiểm tra, xác minh vụ việc.