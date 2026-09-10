Ngày 20/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt vợ chồng bị cáo Phùng Nam Cường (SN 1996, ở phường Yên Hòa, Hà Nội) và Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1996) mức án 23 và 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, từ năm 2016, Cường tham gia môi giới và kinh doanh bất động sản. Năm 2020, bị cáo kết hôn với Nguyễn Thị Thùy Linh.

Khoảng tháng 7/2022, Cường thuê một căn hộ tại khu đô thị Sunshine Center (phường Từ Liêm, Hà Nội) rồi đưa vợ về sinh sống. Căn hộ này thuộc sở hữu của bà Kim Moo Yeon, quốc tịch Hàn Quốc.

Đến năm 2022, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Cường nảy sinh ý định huy động vốn của nhiều người bằng cách đưa ra thông tin gian dối về các hoạt động đầu tư bất động sản.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Cường hứa hẹn với người góp vốn rằng sau khoảng 2 tháng sẽ được nhận từ 20-30% lợi nhuận.

Khi đến hạn trả gốc và lợi nhuận, Cường lấy tiền của những người góp vốn sau để trả cho những người trước nhằm tạo lòng tin và tiếp tục huy động tiền.

Để làm tài sản bảo đảm cho việc vay và huy động vốn, Cường làm giả các tài liệu liên quan đến việc mua bán căn hộ tại Sunshine Center, thể hiện giao dịch giữa Cường với chủ đầu tư.

Sau đó, Cường đưa ra thông tin gian dối với 3 người bị hại rằng vợ chồng bị cáo là chủ sở hữu hợp pháp căn hộ tại Sunshine Center và có thể dùng căn hộ này làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay hoặc khoản tiền đầu tư vào những dự án bất động sản.

Tin tưởng những thông tin Cường đưa ra, từ tháng 8/2023 đến tháng 1/2025, 3 người bị hại đã chuyển cho bị cáo tổng cộng hơn 16 tỷ đồng để hợp tác làm ăn.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Cường không sử dụng vào các hoạt động đầu tư, kinh doanh như cam kết. Bị cáo lấy một phần tiền của người sau để trả gốc, lợi nhuận cho người trước; số còn lại được sử dụng để trả nợ cá nhân và các khoản gốc, lãi đầu tư cho nhiều người khác.

Cáo trạng xác định, bằng thủ đoạn trên, Cường đã chiếm đoạt của 3 người bị hại gần 14 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, Nguyễn Thị Thùy Linh bị cáo buộc biết rõ căn hộ tại Sunshine Center là tài sản do Cường thuê, không phải của vợ chồng mình.

Tuy nhiên, do muốn giúp chồng có tiền kinh doanh, Linh vẫn cùng Cường đưa ra thông tin gian dối rằng căn hộ là tài sản thuộc quyền sở hữu của hai vợ chồng.

Đáng chú ý, ngày 29/10/2024, Linh cùng Cường ký hợp đồng đặt cọc với anh Trương Văn K. để mua bán căn hộ trên, với số tiền 4 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, hành vi của Linh đã giúp sức cho Cường thực hiện hành vi gian dối, tạo niềm tin để anh K. giao tiền.

Tại phiên tòa, căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt Phùng Nam Cường 23 năm tù, Nguyễn Thị Thùy Linh 9 năm tù.