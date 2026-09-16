Lê Nguyễn Ngọc Vũ, sinh năm 2004, quê Quảng Ninh, vừa tốt nghiệp ngành Cơ điện tử của Đại học Bách khoa Hà Nội. Vũ cũng là một trong 3 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc năm nay với điểm tuyệt đối 4.0/4.0.

Nam sinh cho hay bất ngờ với kết quả này bởi danh hiệu thủ khoa không nằm trong mục tiêu của Vũ khi mới bước chân vào trường.

Buộc bản thân phải thay đổi sau buổi học đầu tiên

Ngọc Vũ là cựu học sinh Trường THPT Đông Triều (Quảng Ninh). Nhờ đạt giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý, Vũ đỗ vào Đại học Bách khoa Hà Nội theo phương thức xét tuyển tài năng.

Tuy nhiên, nam sinh thừa nhận, ở thời điểm đăng ký ngành, bản thân vẫn chưa có định hướng cụ thể. “Khi ấy, em được một người anh họ giới thiệu ngành Cơ điện tử. Vì yêu thích Vật lý, em quyết định chọn ngành này”, Vũ nói.

Lê Nguyễn Ngọc Vũ là một trong 3 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc 4.0 của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Những ngày đầu tại Bách khoa, nam sinh không tránh khỏi cảm giác áp lực khi xung quanh đều là những sinh viên có thành tích rất tốt.

“Nhiều bạn vốn học trường chuyên, từng dự thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Các bạn học tốt, hiểu bài nhanh, có thể giải các bài tập Đại số ngay trên lớp. Em cảm thấy hơi ngợp”, Vũ kể.

Trong khi đó, từ thời cấp 3, Vũ đã quen với cách học không gò bó. Nam sinh thường học bài ngay trên lớp, về nhà hiếm khi phải xem lại bài. Sát kỳ thi, Vũ mới bắt đầu ôn luyện, thậm chí đôi khi chỉ ôn trong một đêm.

Nhưng ngay buổi học đầu tiên ở đại học, nam sinh nhận ra cách này không còn phù hợp. Đó là buổi học Giải tích trong một lớp có hơn 200 sinh viên. Vũ đến sát giờ và nhận ra “lớp gần như không còn chỗ trống”. Cuối cùng, nam sinh đành ngồi vị trí cuối lớp.

Vì chưa đọc trước nội dung, Vũ không thể theo kịp lượng kiến thức thầy cô giảng trong một buổi.

“Em hoang mang khi buổi học đầu tiên mình không hiểu gì cả. Cũng nhờ vậy, em nhận ra nếu cứ giữ cách học này sẽ không ổn chút nào”, Vũ nói.

Vũ quyết định thay đổi. Từ buổi học thứ 2, trước mỗi buổi lên lớp, nam sinh tự đọc giáo trình và tìm hiểu trước các nội dung, qua đó hình dung những kiến thức sẽ được giảng và xác định phần còn chưa rõ để tập trung theo dõi, đặt câu hỏi.

Khi vào tiết học, Vũ chú ý nghe giảng, chủ động trao đổi với thầy cô về những vấn đề còn vướng mắc. Nhờ vậy, nam sinh nắm kiến thức nhanh hơn và tiết kiệm được thời gian tự học sau giờ lên lớp.

Khi thay đổi phương pháp, việc học tại Bách khoa của Vũ dần trở nên “dễ thở” hơn.

Ngoài ra, Vũ cũng thay đổi cách ôn thi. Khi trường công bố lịch thi trước khoảng một tháng, nam sinh bắt đầu lên kế hoạch cho tất cả các môn. Vũ thường dành khoảng một tháng để ôn tổng thể. Đến trước ngày thi môn nào, Vũ chỉ tập trung ôn đúng môn đó, tránh việc ôn tập các môn chồng chéo.

Nhờ vậy, Vũ không còn rơi vào tình trạng dồn việc đến sát ngày thi. Suốt thời gian học tại Đại học Bách khoa Hà Nội, kỳ nào nam sinh cũng giành được học bổng khuyến khích học tập.

Từng giành nhiều huy chương Olympic

Không chỉ đạt CPA tuyệt đối, Vũ còn có điểm rèn luyện 99/100. Nam sinh cho biết em luôn chủ động tham gia các hoạt động ngay từ đầu năm học, sau đó dành thời gian cho việc học chuyên môn vào giai đoạn sau.

Đặc biệt, Vũ đạt 2 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc Olympic Cơ học toàn quốc, cùng giải Ba Olympic Vật lý toàn quốc.

Từ năm thứ ba, Vũ bắt đầu tham gia phòng thí nghiệm thuộc Bộ môn Cơ học ứng dụng, nghiên cứu các bài toán về mô hình hóa, dao động, mô phỏng, động lực học và điều khiển robot, dưới sự hướng dẫn của TS Nguyễn Thái Minh Tuấn và TS Trương Quốc Chiến.

Một trong những nghiên cứu Vũ từng thực hiện là mô hình hóa robot liên tục (continuum robot). Vũ xây dựng mô hình đơn giản hơn để thuận tiện cho việc mô phỏng và điều khiển, đồng thời điều chỉnh các thông số để mô hình có thể mô tả gần đúng chuyển động của robot trong thực tế.

Quá trình làm việc tại phòng thí nghiệm giúp Vũ vận dụng kiến thức đã học vào những bài toán cụ thể, đồng thời rèn luyện kỹ năng trình bày và viết báo cáo nghiên cứu.

Vũ từng đạt 2 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc Olympic Cơ học toàn quốc.

Nhìn lại bốn năm đại học, nam sinh cho rằng những kết quả mình đạt được đến từ việc thay đổi phương pháp học tập và duy trì đều đặn.

“Em nghĩ quan trọng là phải tìm được cách học phù hợp. Khi đã có kế hoạch thì đến lúc thi sẽ không bị ngợp vì nước đến chân mới nhảy”, Vũ nói.

Sau khi tốt nghiệp, Vũ dự định học tiếp lên bậc thạc sĩ. Trong quá trình chờ bằng tốt nghiệp, nam sinh tập trung trau dồi ngoại ngữ để chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới.