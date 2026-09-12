Trương Ngọc Hải (ngành Kỹ thuật máy tính) và Lưu Công Toàn (ngành Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa) là hai trong ba thủ khoa tốt nghiệp đạt điểm tuyệt đối 4.0 của Đại học Bách khoa Hà Nội năm nay. Cả hai cũng là những sinh viên đầu tiên đạt mức điểm này ở ngành học của mình.

Điều đặc biệt, Hải và Toàn chỉ cách nhà nhau khoảng 1km ở Hưng Yên. Năm cấp 3, cả hai học chung lớp trước khi cùng bước vào cánh cửa ĐH Bách khoa Hà Nội.

Ngày biết tin trở thành thủ khoa đầu ra, Toàn “vỡ òa” vì sau 4 năm, những nỗ lực đã được ghi nhận bằng kết quả cao nhất. Còn với Hải, việc trở thành thủ khoa cùng cậu bạn thân là điều bất ngờ chưa từng nghĩ tới.

Từ những buổi chở nhau về nhà đến giảng đường Bách khoa

Hải và Toàn biết nhau từ thời cấp 2 vì sống cùng làng. Đến cấp 3, cả hai lại học chung lớp ở Trường THPT Tiên Hưng (Thái Bình cũ). Do nhà gần nhau, Hải thường được bạn chở tới trường.

Cùng yêu thích môn Vật lý, cả hai đều tham gia đội tuyển học sinh giỏi môn Vật lý của trường. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm lớp 12, Hải giành giải Nhất, Toàn đạt giải Ba.

Toàn nhớ lại, khi ấy, lúc nào Hải cũng giữ vững top 1 toàn khóa, còn bản thân ở trong top 5. Vì thế, đôi bạn luôn đồng hành, hỗ trợ nhau trong học tập.

Dù thân nhau, hai người ban đầu không có chung định hướng về ngôi trường đại học. Hải sớm xác định ĐH Bách khoa Hà Nội là lựa chọn phù hợp vì yêu thích môi trường kỹ thuật và truyền thống đào tạo của trường. Trong khi đó, Toàn từng muốn vào Đại học Kinh tế Quốc dân vì có chị gái cũng học tại đây.

“Em thấy học Bách khoa vất vả và rất khó”, Toàn nhớ lại.

Đến lớp 12, được gia đình định hướng theo lĩnh vực Tự động hóa, Toàn thay đổi nguyện vọng. Với 28 điểm tổ hợp A00, nam sinh đỗ nguyện vọng 1 vào ngành Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa.

Trong khi đó, Hải trúng tuyển ngành Kỹ thuật máy tính với 29,4 điểm. Việc cả hai cùng chọn và trúng tuyển Bách khoa là một sự trùng hợp ngoài dự tính.

Lưu Công Toàn tốt nghiệp với điểm tuyệt đối 4.0 ngành Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa. Ảnh: NVCC

Bước vào đại học, cả Hải và Toàn đều phải làm quen với cách học khác hẳn phổ thông. Toàn cho biết ngay tiết Giải tích đầu tiên vốn khó nhằn, nhìn quanh giảng đường có tới hơn 100 sinh viên, trong đó nhiều bạn từng đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc học trường chuyên khiến nam sinh cảm thấy “hoang mang tột độ”.

Từ tâm thế của một người có xuất phát điểm không quá nổi bật, Toàn xác định phải nỗ lực nhiều hơn. Suốt 4 năm, nam sinh không bỏ bất kỳ buổi học nào, luôn cố gắng ngồi hàng đầu tiên để nghe giảng rõ hơn. Ngoài tiếp thu trên lớp, Toàn còn chủ động tìm tài liệu, hỏi các anh chị khóa trên và chuẩn bị trước mỗi môn học.

“Ban đầu em chỉ nghĩ học để không bị trượt môn nào”, Toàn nói.

Thế nhưng ngay từ học kỳ đầu tiên, Toàn đã đạt CPA 4.0. Đến những năm tiếp theo, áp lực càng lớn hơn khi thành tích 4.0 trở thành mục tiêu phải giữ vững. Mục tiêu cao về điểm số khiến có những giai đoạn, Toàn thức đến 2h sáng, 4h lại dậy học. Sau mỗi kỳ thi, Toàn thường sút tới 2kg vì căng thẳng.

Trương Ngọc Hải tốt nghiệp 4.0 ngành Kỹ thuật máy tính. Ảnh: NVCC

Cũng giống như Toàn, những khó khăn ban đầu với Hải cũng đến từ các môn đại cương, đặc biệt là môn Đại số. Để cải thiện, Hải thường đến thư viện tìm sách, đề thi các năm trước để luyện tập. Với các môn chuyên ngành, nam sinh thường đọc trước nội dung, lập nhóm học tập và trao đổi với bạn bè.

Trong đó, Toàn là người Hải thường tìm đến khi gặp vấn đề khó. Cả hai cùng ôn lại lý thuyết, giải bài tập và giải thích cho nhau những phần chưa hiểu.

“Nhờ quá trình hỗ trợ lẫn nhau này, chúng em dần nắm chắc kiến thức và đạt kết quả tốt. Em cảm thấy may mắn khi có một người bạn luôn đồng hành cùng mình như Toàn. Ngoài ra, tính cách hướng ngoại, luôn sẵn sàng thử thách bản thân với điều mới của Toàn cũng là điều khiến em nể phục và tạo động lực cho em”, Hải nói.

Cùng giữ lời hẹn 4.0

Không chỉ hỗ trợ nhau trong học tập, Hải và Toàn còn cùng tham gia câu lạc bộ Hỗ trợ học tập của Đại học Bách khoa Hà Nội. Ngoài ra, cả hai cũng tham gia phòng thí nghiệm từ sớm để làm quen với nghiên cứu và áp dụng kiến thức vào các dự án thực tế.

Một trong những nghiên cứu Toàn từng làm liên quan đến hệ thống truyền năng lượng không dây cho viên nang nội soi nhằm thay thế pin bên trong thiết bị, giúp tối ưu kích thước và tránh rủi ro ảnh hưởng sức khỏe người bệnh.

Toàn và Hải quen nhau từ cấp 2, học chung lớp thời THPT. Ảnh: NVCC

Trước khi tốt nghiệp, Toàn đã trở thành kỹ sư lập trình tại Viện Hàng không Vũ trụ Viettel. Nam sinh bắt đầu công việc này từ tháng 8, trước thời điểm chính thức nhận bằng, sau nhiều vòng phỏng vấn kể từ khi ứng tuyển vào tháng 3.

Toàn cho biết công việc hiện tại tương đối sát với hướng nghiên cứu mà bản thân từng theo đuổi tại phòng lab.

Trong khi đó, Hải hiện tiếp tục làm trợ lý nghiên cứu tại Lab Xử Lý ngôn ngữ tự nhiên của PGS.TS Lê Thanh Hương, thuộc Trung tâm nghiên cứu quốc tế về Trí tuệ nhân tạo (BKAI). Nam sinh mong muốn theo đuổi con đường nghiên cứu lâu dài và tìm kiếm cơ hội học tập tại nước ngoài.

Suốt những năm đại học, Hải và Toàn còn đặt ra một “kèo riêng”, nếu ai không giữ được CPA 4.0 đến ngày tốt nghiệp sẽ phải khao người còn lại “một bữa lớn”.

“Cuối cùng, cả hai đều giữ được lời hẹn. Vì thế, sau lễ tốt nghiệp tới đây, chúng em quyết định sẽ cùng nhau tổ chức một bữa ăn mừng thành quả sau 4 năm đồng hành”, Hải nói.