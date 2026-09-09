Ngày 9/9, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức "Match Day" - sự kiện để các thí sinh đăng ký lựa chọn chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú năm 2026. Đây được xem là "đặc sản" của trường, được duy trì suốt 11 năm qua.

Năm nay, có hơn 1.100 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh bác sĩ nội trú, nhưng chỉ có gần 780 thí sinh đạt điểm sàn và có cơ hội hô tên, chọn chuyên ngành.

Tại đây, thí sinh có điểm số cao hơn được ưu tiên lựa chọn chuyên ngành trước. Ngay khi chỉ tiêu cuối cùng của một chuyên ngành được chọn, hệ thống máy tính sẽ tự động khóa chuyên ngành đó. Những thí sinh có điểm thấp hơn sẽ không còn cơ hội chọn ngành khi chỉ tiêu đã kín.

Trong số 20 thí sinh dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú năm nay, có 10 người lựa chọn chuyên ngành Sản phụ khoa, trong khi số lượng chỉ tiêu là 15.

5/6 thí sinh đỗ đầu kỳ thi, trong đó có thủ khoa Nguyễn Đức Anh Quân cũng chọn chuyên ngành này.

Xếp sau đó là Nội tim mạch với 3 thí sinh trong top 20 người có điểm cao nhất lựa chọn. Các chuyên ngành khác được top 20 thí sinh lựa chọn còn có: Phẫu thuật tạo hình (2), Ung thư (2), Gây mê hồi sức (1), Da liễu (1), Nhi khoa (1).

Năm nay, chương trình đào tạo bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh 444 chỉ tiêu cho 37 chương trình đào tạo. Trong đó, chuyên ngành Nội khoa tuyển nhiều nhất với 50 chỉ tiêu, xếp sau là Chẩn đoán hình ảnh với 30 chỉ tiêu, Da liễu với 22 chỉ tiêu…

Xem video top 20 thí sinh có điểm thi cao nhất chọn chuyên ngành:

Trường Đại học Y Hà Nội khẳng định tại “Match Day”, toàn bộ thứ hạng, chỉ tiêu và quá trình chọn chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú được công khai theo thời gian thực, loại bỏ khả năng can thiệp hồ sơ hay điều chỉnh chỉ tiêu ngoài quy trình.

Quyết định chọn và ký xác nhận đăng ký chuyên ngành diễn ra tại chỗ sẽ giúp chốt chính xác 100% danh sách thí sinh trúng tuyển theo chỉ tiêu đã công bố ngay sau khi kết thúc sự kiện, triệt tiêu tỷ lệ ảo.

Việc này cũng sẽ trao quyền lựa chọn định hướng nghề nghiệp tương lai cho các bác sĩ. Mỗi thí sinh căn cứ trên điểm số của mình để xác định lựa chọn nguyện vọng phù hợp nhất với đam mê, sở trường và định hướng phát triển sự nghiệp cá nhân trong tương lai.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: “Mỗi chuyên ngành đều có giá trị riêng và mang lại cơ hội thành công nếu bạn cố gắng, đam mê và kiên trì theo đuổi. Các tân bác sĩ nội trú hãy chuẩn bị nghị lực và bản lĩnh để bước vào 3 năm học tập khắc nghiệt nhưng cũng vô cùng quý báu, để trưởng thành và khẳng định bản thân”.