Tại kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội năm nay, thủ khoa đầu ra Ngô Thu Hà xếp thứ 14 trong gần 1.000 thí sinh dự thi. Trước đó, Hà đã đặt mục tiêu sẽ lọt vào top 50 để có quyền lựa chọn chuyên ngành yêu thích.

Với kết quả này, Hà quyết định sẽ theo đuổi chuyên ngành Ung thư - một lĩnh vực vốn khá khắc nghiệt. Chia sẻ với VietNamNet về lựa chọn này, Hà cho hay em mong muốn được đồng hành cùng bệnh nhân trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư, và đây là con đường phù hợp với em.

Thu Hà trong ngày chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú.

Ngô Thu Hà là nữ sinh từng “gây bão” khi trở thành thủ khoa khối B00 của cả nước năm 2019. Sau đó, Hà theo học ngành Y khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Khi vào trường, dù là thủ khoa khối B00, Hà thừa nhận, những kiến thức từng học thời phổ thông chỉ là nền tảng. Năm nhất, nữ sinh phải đối diện với hàng loạt môn học “khó nhằn” như Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Lý sinh. Mất một khoảng thời gian, Hà mới thích nghi được với cách học và lối tư duy mới.

Để bắt nhịp nhanh chóng, nữ sinh chủ động tham gia câu lạc bộ học tập tích cực - nơi sinh viên cùng học nhóm, hỗ trợ nhau ôn luyện và giải đáp vấn đề khó.

Sang năm thứ hai, khi đã quen với guồng học, Hà tự tìm tòi cách học hiệu quả như chủ động ghi nhớ. Sau mỗi bài học, nữ sinh sẽ gấp sách, tự nhớ lại và trình bày cho đến khi ghi nhớ trôi chảy.

Ngoài ra, nữ sinh tự tạo các flashcard trên điện thoại để bất cứ khi nào rảnh rỗi cũng có thể mở ra ôn lại.

“Em nghĩ điều quan trọng nhất khi học y là sự chăm chỉ. Vì lượng kiến thức trong ngành quá nhiều nên sinh viên không thể học dồn. Học theo nhóm cũng là một cách hiệu quả để mọi người trao đổi, hỗ trợ, chia sẻ kiến thức cho nhau”.

Hà quyết định sẽ theo đuổi chuyên ngành Ung thư. Ảnh: NVCC

Khi bắt đầu đi viện và tiếp xúc với bệnh nhân, Hà luôn trân trọng mỗi buổi học lâm sàng vì cho rằng ngoài kiến thức, em còn được truyền cảm hứng từ các thầy cô tại viện như sự tích cực, năng lượng, khiêm tốn và tận tâm với nghề.

“Có những giai đoạn, sinh viên y phải sống trong guồng quay sáng học lâm sàng, chiều học lý thuyết ở trường, tối lại trực đêm tại bệnh viện. Dẫu vất vả nhưng khi được hỗ trợ người bệnh trong quá trình chụp chiếu, lấy kết quả, em hiểu rằng là bác sĩ, ngoài chuyên môn giỏi còn cần sự đồng cảm, bao dung, nhẹ nhàng”.

Nhờ sự chủ động và có phương pháp học bài bản, Hà liên tục giành được học bổng khuyến khích trong các kỳ học, sau đó trở thành thủ khoa đầu ra toàn trường và đỗ top đầu kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội năm nay.

Với việc thi đỗ bác sĩ nội trú và được theo đuổi chuyên ngành yêu thích, Hà cho hay bản thân sẽ cố gắng tiếp tục trau dồi kiến thức vững vàng trong 3 năm tiếp theo trước khi trở thành một bác sĩ tốt.

“Hành trình trở thành bác sĩ giỏi vẫn còn dài và em sẽ phải nỗ lực rất nhiều”, Hà nói.