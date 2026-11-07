Thủ lĩnh một giáo phái tận thế tại Kenya vừa bị kết án 200 năm tù vì tội sát hại 190 trẻ em và một người trưởng thành. Đây là một trong những thảm họa giáo phái nghiêm trọng nhất thế giới thời gian gần đây.

Paul Mackenzie, thủ lĩnh giáo phái tận thế ở Kenya bị kết án 200 năm tù. Ảnh: EPA

Theo báo Guardian và kênh Sky News, bản án bao gồm 100 năm tù cho tội giết người bằng cách bỏ đói nạn nhân và 100 năm tù về tội trực tiếp sát hại người khác. Phán quyết được đưa ra 2 tuần sau khi tòa án tại thành phố ven biển Mombasa của Kenya kết luận thủ lĩnh giáo phái phạm các tội trên.

Các công tố viên cho biết Paul Mackenzie và nhà thờ Tin mừng quốc tế của ông ta đã vận hành một giáo phái Cơ đốc giáo theo tư tưởng tận thế. Các thành viên được lệnh phải bỏ đói bản thân và con cái cho đến chết để được lên thiên đường trước khi thế giới diệt vong.

Những kẻ đồng phạm của Mackenzie đã đe dọa và đánh đập các nạn nhân nhằm buộc họ tuân theo mệnh lệnh. Những thi thể gầy trơ xương được tìm thấy rải rác trong những ngôi mộ nông và các hố vệ sinh. Một số người thậm chí bị chôn sống.

Mackenzie bị bắt năm 2023 sau khi cảnh sát nhận được tin báo. Vài tuần sau đó, nhà chức trách bắt đầu phát hiện các thi thể trong những ngôi mộ nông tại khu rừng Shakahola, gần bờ biển phía đông nam Kenya. Tổng cộng, hơn 400 thi thể đã được tìm thấy. Nhiều thi thể phân hủy nghiêm trọng và chỉ có 26 nạn nhân được xác định danh tính.

Mackenzie phủ nhận các cáo buộc giết người và khẳng định ông ta không ép buộc các nạn nhân nhịn ăn đến chết. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ lập luận này.

Thảm kịch Shakahola đã gây chấn động Kenya kể từ khi các ngôi mộ tập thể được phát hiện trong khu rừng này hơn 3 năm trước. Vụ việc làm dấy lên những câu hỏi về việc vì sao Mackenzie có thể tiếp tục hoạt động, dù đã nằm trong tầm ngắm của cơ quan chức năng từ năm 2017, thời điểm cảnh sát khám xét cơ sở của đối tượng.

Cảnh sát cho biết, năm 2019, nhà chức trách đóng cửa nhà thờ của Mackenzie, buộc ông ta phải chuyển đến khu rừng Shakahola. Vụ án dẫn đến những lời kêu gọi tăng giám sát đối với các nhà thờ và tổ chức tôn giáo khác tại Kenya, quốc gia mà đức tin tôn giáo có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội.

Số phận bi thảm của những người theo giáo phái bắt đầu được hé lộ vào tháng 3/2023, khi một người đàn ông báo cảnh sát rằng anh trai và chị dâu mình đã bỏ đói các con đến chết trong rừng theo lệnh của Mackenzie.