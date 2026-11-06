Jared Kushner, con rể kiêm nhà đàm phán của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang nghiên cứu một khuôn khổ an ninh châu Âu rộng lớn hơn nhằm giải quyết những quan ngại của tất cả các bên và hỗ trợ giải pháp lâu dài cho Ukraine.

Phái viên Mỹ Jared Kushner và Witkoff gặp Tổng thống Nga Putin. Ảnh: TASS

Theo đài RT, viết trên mạng xã hội X hôm 5/11 sau cuộc hội đàm với các đối tác Ukraine, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và châu Âu tại Brussels, ông Kushner cho rằng châu Âu và Nga đã gặp khó khăn trong việc thiết lập một khuôn khổ an ninh bền vững trong hơn 30 năm qua.

"Những thập kỷ thiếu tin tưởng, các quan ngại an ninh trái ngược nhau và những hậu quả tàn khốc của cuộc xung đột này khiến việc đó trở thành một thách thức vô cùng lớn nhưng lại là điều thiết yếu để đạt được hòa bình lâu dài", ông Kushner nhấn mạnh.

Phái viên của Tổng thống Mỹ Trump cho biết mục tiêu của Washington là xây dựng "những thỏa thuận thực tế nhằm giải quyết các quan ngại an ninh của tất cả các bên, giảm nguy cơ xảy ra xung đột trong tương lai và tạo ra một môi trường an ninh ổn định, dễ đoán hơn".

Theo ông Kushner, các đề xuất bao gồm cơ chế tham vấn thường xuyên, thiết lập kênh liên lạc trong khủng hoảng, đảm bảo tính minh bạch về quân sự và triển khai những biện pháp "có đi, có lại" nhằm giảm nguy cơ leo thang căng thẳng.

Phái viên Mỹ lưu ý các quốc gia vẫn giữ quyền kiểm soát đối với vấn đề an ninh và liên kết quân sự của mình, trong khi NATO tiếp tục giữ vai trò "trung tâm trong hoạt động phòng thủ tập thể của châu Âu". Ông Kushner cũng cho biết Mỹ sẽ tiếp tục tham vấn Ukraine, NATO, Liên minh châu Âu (EU) và các nhà lãnh đạo châu Âu, đồng thời "cũng sẽ đối thoại với Nga trong khuôn khổ các cuộc thương lượng hòa bình".

Cuộc đàm phán ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine dự kiến diễn ra trong hai ngày 10 - 11/11 tại Abu Dhabi. Ông Kushner tiết lộ các đối tác châu Âu sẽ được tham vấn bên lề cuộc gặp và có thể tham gia một khuôn khổ đàm phán rộng hơn nếu quá trình đạt tiến triển.

Những tuyên bố của ông Kushner được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga tại Nhà Trắng hôm 5/11. Sau cuộc gặp, ông Trump đã úp mở về khả năng đạt được một thỏa thuận không chỉ giới hạn ở Ukraine, mà có thể liên quan đến toàn bộ châu Âu.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay (6/11) cho biết Moscow chưa nhận được bất kỳ thông tin chi tiết nào về thỏa thuận.