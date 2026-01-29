Đồng hồ Ngày Tận thế được dịch chuyển gần hơn tới nửa đêm. Ảnh: The Bulletin.org

Theo hãng tin CNN và RT, các nhà khoa học hạt nhân cảnh báo, nhân loại đang tiến gần tới một thảm họa toàn cầu hơn bao giờ hết. Cộng đồng quốc tế phải đối mặt với nhiều mối đe dọa, từ một cuộc chạy đua vũ trang toàn diện tới biến đổi khí hậu và thậm chí cả các mầm bệnh do trí tuệ nhân tạo thiết kế.

Tạp chí Khoa học Nguyên tử, tổ chức thiết lập đồng hồ Ngày tận thế vào năm 1947, hôm qua (27/1) đã điều chỉnh đồng hồ xuống còn 85 giây là tới nửa đêm, dịch chuyển nó về phía trước 5 giây để phản ánh đánh giá của nhóm về mối nguy hiểm ngày càng lớn. Theo thông lệ, đồng hồ được cập nhật hàng năm vào tháng 1.

Đồng hồ Ngày tận thế đã được dịch chuyển về phía trước 10 giây vào năm 2023 và chỉ một giây vào năm 2025.

Sự điều chỉnh mới nhất được thúc đẩy bởi những gì các nhà khoa học nguyên tử gọi là chính sách ngày càng hung hăng, đối đầu và theo chủ nghĩa dân tộc của các cường quốc lớn, biến cuộc cạnh tranh giữa họ trở thành một cuộc chạy đua vũ trang toàn diện. Các xung đột liên quan tới những cường quốc hạt nhân cũng tạo nên xu hướng tiêu cực của năm qua, gồm xung đột ở Ukraine, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran. Các nhà khoa học coi các cuộc xung đột đó như những nguồn gốc gây bất ổn.

Họ cũng chỉ trích kế hoạch phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng" của Mỹ. Kế hoạch được Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ bị coi là có khả năng châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang trên không gian mới.

Các nhà khoa học nguyên tử cũng cảnh báo hiệp ước cuối cùng còn lại để kiểm soát kho vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Nga - hiệp ước New START sẽ hết hạn vào ngày 4/2 tới. Như vậy, lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, sẽ không còn gì ngăn cản một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân vượt tầm kiểm soát.

Theo các nhà khoa học, phản ứng quốc tế đối với “tình trạng khẩn cấp về khí hậu” đã chuyển từ “hoàn toàn không đủ sang cực kỳ tàn phá” và cáo buộc chính quyền Mỹ tuyên bố “chiến tranh chống lại năng lượng tái tạo”.

Nhóm khoa học gia cũng nêu ra một số lý do đáng ngại hơn như cái gọi là "sự sống phản chiếu" - các tế bào được cấu tạo từ phân tử hóa học, là hình ảnh phản chiếu của những phân tử được tìm thấy trong tự nhiên. Họ cảnh báo, những sinh vật như vậy có thể vượt khỏi tầm kiểm soát, xóa sổ loài người và phá vỡ toàn bộ sự sống trên Trái đất.

Ngoài ra, sự phát triển của AI cũng đặt ra một “mối đe dọa sinh học khác" vì AI có thể được sử dụng để thiết kế các loại vi khuẩn và virus mới.

Việc vặn ngược kim đồng hồ Ngày tận thế bằng những hành động táo bạo và quyết liệt vẫn còn khả thi. Trên thực tế, kim đồng hồ đã di chuyển xa nhất khỏi nửa đêm, 17 phút trước nửa đêm diễn ra vào năm 1991, khi chính quyền của Tổng thống George H.W. Bush lúc đó ký Hiệp ước Giảm vũ khí chiến lược với Liên Xô.