CEO Apple Tim Cook đã nhận tổng thù lao 74,3 triệu USD trong năm 2025, giảm nhẹ so với mức 74,6 triệu USD của năm 2024.

Thông tin này được Apple công bố trong hồ sơ ủy quyền thường niên phát hành hôm 9/1, qua đó cung cấp cái nhìn chi tiết về cấu trúc lương thưởng của đội ngũ lãnh đạo cấp cao tại tập đoàn công nghệ giá trị nhất thế giới.

CEO Apple Tim Cook. Ảnh: MacRumors

Mức sụt giảm là không đáng kể và về bản chất phản ánh sự ổn định trong chính sách đãi ngộ của Apple dành cho CEO. Trong bối cảnh công ty tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu toàn cầu về doanh thu, lợi nhuận và vốn hóa thị trường, thu nhập của Tim Cook vẫn thuộc nhóm cao nhất trong ngành công nghệ.

Trong tổng thu nhập 74,3 triệu USD, Tim Cook nhận 3 triệu USD tiền lương cơ bản, con số đã được giữ nguyên kể từ năm 2016. Việc không tăng lương cơ bản trong gần 10 năm qua cho thấy Apple tập trung trả công cho CEO chủ yếu thông qua các khoản thưởng gắn với hiệu quả hoạt động dài hạn, thay vì tăng lương cố định.

Cách tiếp cận này phù hợp với triết lý quản trị của Apple, nơi ban lãnh đạo được khuyến khích tối đa hóa giá trị cho cổ đông thông qua hiệu suất kinh doanh và tăng trưởng bền vững, hơn là dựa vào lương cứng.

Khoản lớn nhất trong gói thù lao của Tim Cook là 57,5 triệu USD dưới dạng cổ phiếu thưởng. Đây là thành phần then chốt, gắn chặt lợi ích cá nhân của CEO với giá cổ phiếu và hiệu quả dài hạn của Apple trên thị trường.

Bên cạnh đó, Cook còn nhận thêm 12 triệu USD tiền thưởng tiền mặt dựa trên hiệu suất. Khoản này phản ánh việc Apple đạt hoặc vượt nhiều mục tiêu kinh doanh quan trọng trong năm qua, từ doanh thu, lợi nhuận cho tới khả năng duy trì biên lợi nhuận cao trong bối cảnh thị trường công nghệ toàn cầu biến động.

Ngoài lương và thưởng chính, Tim Cook còn nhận 1,76 triệu USD từ các khoản “thù lao khác”. Những khoản này bao gồm đóng góp vào quỹ hưu trí, phí bảo hiểm nhân thọ, tiền quy đổi ngày nghỉ chưa sử dụng, chi phí an ninh cá nhân, cũng như chi phí đi lại bằng máy bay riêng.

Apple cho biết Tim Cook bắt buộc phải sử dụng máy bay riêng cho cả các chuyến công tác lẫn di chuyển cá nhân. Yêu cầu này được đưa ra vì lý do an ninh và hiệu quả làm việc, nhằm đảm bảo CEO có thể di chuyển nhanh chóng, an toàn và linh hoạt trong lịch trình dày đặc.

Chi phí cho các chuyến bay cá nhân bằng máy bay riêng được tính vào gói thù lao của Cook, một thông lệ phổ biến đối với các CEO cấp cao tại những tập đoàn toàn cầu có tầm ảnh hưởng lớn.

Không chỉ Tim Cook, nhiều lãnh đạo cấp cao khác của Apple cũng nhận được các gói thù lao đáng kể trong năm 2025. Tổng cố vấn pháp lý sắp mãn nhiệm Kate Adams, Giám đốc điều hành Sabih Khan và Giám đốc bán lẻ kiêm nhân sự Deirdre O’Brien đều nhận tổng thu nhập vào khoảng 27 triệu USD mỗi người.

Năm 2025 cũng đánh dấu sự chuyển giao vị trí giám đốc tài chính (CFO) tại Apple. Luca Maestri, người giữ vai trò CFO trước đây, nhận 15,5 triệu USD trong năm cuối cùng ở vị trí này. Trong khi đó, tân CFO Kevan Parekh nhận tổng thù lao 22,5 triệu USD, phản ánh trách nhiệm và vai trò ngày càng quan trọng trong việc quản lý tài chính của Apple trong giai đoạn mới.

(Theo AppleInsider, MacRumors)