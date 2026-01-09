Những tấm hình độ phân giải thấp, mang đậm hơi thở “vintage” đang được giới trẻ coi là một phong cách thẩm mỹ mới. Tuy nhiên, đằng sau trào lưu hoài cổ này là những rủi ro bảo mật nghiêm trọng mà phần lớn người dùng dường như không hề nhận thức được khi sử dụng iPhone 4.

iPhone 4 ra mắt từ năm 2010. Ảnh: AppleInsider

Điều trớ trêu là chỉ vài tháng sau khi Apple tung ra dòng iPhone 17 với hệ thống camera được đánh giá tốt nhất từ trước đến nay, một bộ phận người dùng lại quay lưng với công nghệ hiện đại để tìm về chiếc điện thoại “cổ lỗ sĩ” vì… nó chụp ảnh xấu.

Trong lịch sử các xu hướng kỳ lạ do TikTok tạo ra, việc cố tình dùng iPhone 4 vì chất lượng ảnh kém có lẽ là một trong những hiện tượng khó hiểu nhất.

Khi ảnh nhiễu hạt trở thành thời trang

Trào lưu mới này xuất phát từ niềm yêu thích những bức ảnh mang dáng dấp của máy ảnh film cũ: màu sắc nhạt, chi tiết kém, nhiễu hạt rõ rệt và có phần “không hoàn hảo”.

Với tiêu chuẩn ngày nay, camera của iPhone 4 rõ ràng là lạc hậu, nhưng chính sự lạc hậu đó lại vô tình đáp ứng đúng gu thẩm mỹ mà một bộ phận người dùng TikTok đang tìm kiếm.

Tuy nhiên, trong khi các “fashionista công nghệ” hào hứng bỏ chiếc iPhone đời mới sang một bên để cầm trên tay thiết bị ra đời cách đây hơn 15 năm, họ lại đang phớt lờ những rủi ro tiềm ẩn.

Tin tốt là nếu bạn thực sự mê phong cách ảnh độ phân giải thấp này, vẫn có cách để giảm thiểu phần nào nguy cơ, miễn là bạn sử dụng iPhone 4 đúng cách.

Bảo mật phải đặt lên hàng đầu

Không khó để hình dung rằng một chiếc iPhone 4 ra mắt năm 2010 hoàn toàn không đáp ứng được các tiêu chuẩn bảo mật hiện đại.

Thực tế, thiết bị này đã không nhận bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào trong hơn một thập kỷ. Lần cập nhật cuối cùng của iPhone 4 là vào năm 2014, con số đủ để khiến các chuyên gia an ninh mạng phải “toát mồ hôi”.

Điều đó đồng nghĩa với việc trong năm 2026, hay thậm chí từ năm 2020, iPhone 4 không bao giờ nên được tin tưởng khi kết nối Internet. Apple đã tung ra vô số bản vá bảo mật quan trọng kể từ thời điểm iPhone 4 bị “bỏ rơi” và dĩ nhiên không có bản vá nào trong số đó được áp dụng cho chiếc máy này.

Vì vậy, nếu bạn vẫn quyết tâm sử dụng iPhone 4 như một chiếc máy ảnh retro, điều tối quan trọng là phải thực hiện các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân. May mắn thay, những biện pháp này gần như không ảnh hưởng gì đến việc chụp ảnh.

Tuyệt đối không đăng nhập Apple ID

Bạn không bắt buộc phải đăng nhập Apple ID để sử dụng iPhone và với iPhone 4, tốt nhất là đừng làm vậy. Nếu có kẻ nào đó truy cập được vào chiếc điện thoại này, việc không đăng nhập Apple ID sẽ giúp chúng không thể tiếp cận dữ liệu cá nhân của bạn.

Điều này giúp bảo vệ toàn bộ dữ liệu iCloud, ảnh, danh bạ và các thông tin quan trọng khác. Mất quyền kiểm soát Apple ID có thể là một trải nghiệm tồi tệ, thậm chí trong một số trường hợp là không thể khôi phục. Với một thiết bị đã lỗi thời về bảo mật, rủi ro này càng trở nên nghiêm trọng.

Chuyển ảnh bằng cáp, đừng dùng iCloud

Không sử dụng iCloud đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải chuyển ảnh thủ công bằng cáp. Sợi cáp USB-A sang cổng Dock 30-pin cũ của bạn có thể vẫn dùng được, nhưng cũng có thể đã “ra đi” từ lâu.

Điều bất ngờ là hiện nay vẫn có các loại cáp chuyển từ Dock 30-pin sang USB-C, và chúng hoạt động khá ổn.

Sau khi có cáp phù hợp, việc sao chép ảnh từ iPhone 4 sang máy tính là tương đối an toàn và đơn giản, dù là trên Mac hay PC.

Đừng dùng iPhone 4 cho bất kỳ việc gì khác

Do thiếu hoàn toàn các bản cập nhật bảo mật, việc dùng iPhone 4 cho các tác vụ nhạy cảm là cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả khi các ứng dụng ngân hàng vẫn có thể chạy (điều này rất khó xảy ra), bạn cũng tuyệt đối không nên sử dụng.

Việc truy cập tài khoản ngân hàng qua Safari hay bất kỳ trình duyệt nào khác trên iPhone 4 cũng tiềm ẩn rủi ro lớn. Thậm chí, các chuyên gia còn khuyến cáo không nên dùng iPhone 4 để lướt web nói chung.

Ngoài ra, bạn cũng không nên lắp SIM vào iPhone 4, đặc biệt nếu đó là máy mua lại. Các cuộc tấn công hoán đổi SIM (SIM swap) dễ xảy ra hơn trên những thiết bị cũ và kém bảo mật.

Chỉ nên coi iPhone 4 là một chiếc máy ảnh hoài cổ

Nếu bạn thực sự muốn dùng iPhone 4 như một chiếc máy ảnh retro để phục vụ phong cách cá nhân, điều đó hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nhưng hãy nhớ một nguyên tắc duy nhất: đừng bao giờ dùng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Trong thế giới công nghệ hiện đại, hoài niệm có thể thú vị, nhưng đánh đổi sự an toàn dữ liệu cá nhân để chạy theo trào lưu thì chắc chắn không phải là một cái giá đáng trả.

