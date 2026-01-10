Không phải ai cũng háo hức với mỗi lần Apple tung ra phiên bản iOS mới. Với nhiều người dùng phổ thông, điều quan trọng nhất vẫn là chiếc điện thoại hoạt động ổn định, pin bền và không phát sinh lỗi. Khi iOS 18 đã đáp ứng tốt những nhu cầu đó, tâm lý “ngại cập nhật” bắt đầu trở nên phổ biến.

Theo số liệu thống kê mới nhất từ Statcounter, tính đến tháng 1/2026, phần lớn iPhone trên toàn cầu vẫn đang sử dụng iOS 18, cho thấy xu hướng người dùng trì hoãn cập nhật hệ điều hành mới.

Theo Statcounter, người dùng iPhone vẫn lựa chọn gắn bó với iOS 18 thay vì lên đời iOS 26. Ảnh: 9to5mac

Cụ thể, dữ liệu của Statcounter cho thấy iOS 18.7 chiếm 33,8% lượng iPhone đang hoạt động, tiếp theo là iOS 18.6 với 25,2% và iOS 18.5 đạt 5,6%. Tổng cộng, các phiên bản iOS 18 vẫn chiếm hơn 60% thị phần toàn cầu. Trong khi đó, iOS 26.1 chỉ đạt 10,6%, iOS 26.2 chiếm 4,6% và phiên bản iOS 26.0 chiếm 1,1%.

So với các phiên bản trước, tốc độ này được đánh giá là chậm. Vẫn theo Statcounter, vào tháng 1/2025, tức bốn tháng sau khi iOS 18 ra mắt, hơn 60% người dùng đã chuyển sang phiên bản iOS mới nhất. Trước đó một năm, iOS 17 cũng nhanh chóng đạt mức phổ cập trên 50% trong cùng khoảng thời gian.

Tuy nhiên, bức tranh có phần khác biệt khi đối chiếu với dữ liệu từ TelemetryDeck. Nền tảng này cho biết khoảng 60% người dùng đã nâng cấp lên iOS 26, trong khi khoảng 37% vẫn sử dụng iOS 18. Sự chênh lệch lớn giữa hai nguồn được cho là đến từ phương pháp thu thập dữ liệu.

Statcounter chủ yếu dựa trên các lượt truy cập web để xác định phiên bản iOS, trong khi TelemetryDeck thu thập dữ liệu trực tiếp từ các ứng dụng tích hợp bộ công cụ đo lường của họ. Theo nhiều nhà phát triển bên thứ ba, số liệu từ TelemetryDeck phản ánh sát thực tế người dùng ứng dụng hơn, trong khi Statcounter có thể chịu ảnh hưởng từ thói quen duyệt web và thiết bị cũ.

Dù vậy, việc xuất hiện những con số trái ngược cũng cho thấy một thực tế đáng chú ý: tốc độ nâng cấp iOS không còn đồng đều như trước, phản ánh tâm lý thận trọng hơn của người dùng với các bản cập nhật lớn.

PhoneArena cho rằng các bản iOS mới xuất hiện với tần suất dày, trong khi rủi ro đi kèm như hao pin, máy chậm hoặc lỗi vặt vẫn khiến không ít người e ngại. Với người dùng không quá quan tâm đến công nghệ, việc trì hoãn cập nhật đơn giản là để tránh làm xáo trộn trải nghiệm quen thuộc.

Bên cạnh đó, khoảng cách về tính năng giữa các phiên bản iOS đang dần thu hẹp. Nếu như bước chuyển từ iOS 17 lên iOS 18 mang lại nhiều thay đổi rõ rệt, các phiên bản mới hơn lại thiên về tinh chỉnh và hoàn thiện. Với phần lớn người dùng, những cải tiến này chưa đủ để đánh đổi sự ổn định đang có, đặc biệt khi một số tính năng nổi bật chỉ hoạt động trọn vẹn trên các mẫu iPhone đời mới.

Những người sử dụng iPhone từ hai đến ba năm trước càng ít động lực nâng cấp, bởi lợi ích nhận được không quá rõ ràng trong khi nguy cơ phát sinh lỗi vẫn hiện hữu. Việc chọn “Nhắc tôi sau” trở thành giải pháp an toàn cho nhiều người, ít nhất cho đến khi các bản cập nhật được chứng minh là ổn định hơn.

Theo PhoneArena, việc trì hoãn cập nhật trong ngắn hạn là điều dễ hiểu, nhưng người dùng không nên giữ phiên bản cũ quá lâu do nguy cơ bỏ lỡ các bản vá bảo mật quan trọng. Dù vậy, trong bối cảnh hiện nay, lựa chọn chờ đợi thêm trước khi nâng cấp iOS đang phản ánh một thực tế: với nhiều người, điện thoại chỉ cần hoạt động tốt, chứ không nhất thiết phải luôn chạy phiên bản mới nhất.

(Theo PhoneArena, 9to5mac)